Адвокат Звейсалниекс сравнил правительство с автомобилем, водитель которого не умеет ездить

"Есть еще мотор - Союз "зеленых" и крестьян, но, к сожалению, это мотор от старого "москвича", он жрет ужасно много топлива и ни черта не едет! - продолжил Звейсалниекс, - а также есть заклинивший ручной тормоз, который никак не отпустить, это "Прогрессивные". Перезапускай, сколько хочешь, эти три элемента никуда толком не доедут! Это, простите, уже анекдотично".

При этом Звейсалниекс бросил камень и в огород оппозиции: по его мнению, она никак не соберется с силами, чтобы свалить это правительство. "Если немного собраться с силами, это не должно быть ужасно сложно. То, что происходит сегодня, анекдотично: никакие логичные решения не принимаются. Происходит какая-то имитация деятельности", - так характеризует адвокат обстановку в латвийской политике.