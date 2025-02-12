«Я в полном шоке. Я знала, что уход за пожилыми людьми в Латвии – очень плохой и что зарплаты у сиделок тоже смешные. Но оказалось, что моя соседка хотела работать сиделкой в ​центре социального ухода «Лиепа» в Иманте. А некоторое время назад она пошла на свое первое дежурство. А потом она рассказала мне, какие ужасные вещи там происходят. Я просто не могу не писать. Начнем с того, что 90% всех сотрудников русские и говорят ТОЛЬКО по-русски. Первым вопросом для нее было, говорит ли она по-русски. Со всеми людьми, о которых идет речь, также разговаривают только на русском языке.

Но это уже мелочь по сравнению с условиями жизни там. Не будет преувеличением сказать, что для постояльцев здесь - концентрационный лагерь. НАСТОЯЩАЯ ПЫТКА. Дело в том, что на всех 4 этажах есть клопы. В аномальных количествах они повсюду! Полные кровати, матрасы. Вы сидите за столом, и по вашей руке начинает ползать клоп. Буквально кучи. И страдают бедняги-постяльцы многие из которых не могут передвигаться самостоятельно. Можете себе представить – эти бедняги воют от боли по ночам, потому что все красные искусаны. Люди почти прожили свою жизнь, теперь больны и слабы и проводят свои последние дни в доме престарелых. Но там настоящий ад! Это неописуемо. Простыни все в крови»…

А вот что пишет в комментарии Лиене Кайминя:

«Да, там так и есть. Весь персонал из Украины. Пансионатом владеет Марика Журавлёва, та же самая, которая управляет обменниками. Моя мама была там 3 недели, но тогда клопов там не было. Там безумные запахи, потому что люди спят, на кухнях - гнилые овощи летом. И они собирали одежду для гуманитарной помощи UA, от которой тоже исходит запах. При мне на первом этаже разговоры велись на государственном языке, но санитары были украинцами и говорили на русском. Ужас! Социальные работники ниже всякой критики».