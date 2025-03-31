«Абу Мери еще не ушел в отставку?» Общество требует ответов об опасной инфекции среди детей

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), к вчерашнему дню в Латвии зарегистрированы 39 заболевших, среди них 37 детей. Жители Латвии с тревогой следят за развитием ситуации и хотят как можно скорее узнать причину вспышки инфекции. Инфекция E. coli активно обсуждается и на платформе “X” (бывший Twitter). Один из пользователей сегодня утром написал:

"Интересно, сколько еще заболевших детей пока не выявлено? Причина и источник инфекции до сих пор не установлены. Неизвестно. Абу Мери еще не ушел в отставку?" - он подчеркнул, что "источник инфекции не установлен, а число заболевших детей продолжает расти", поэтому, по его мнению, министр здравоохранения должен подать в отставку.

Другие пользователи “X” выразили противоположное мнение:

"Абу Мери сам распространяет инфекцию? Или дети заразились в больнице? Врачи делают все возможное, почему за вспышку болезни должен отвечать министр здравоохранения?"

Тем временем, SPKC пытается выяснить причину распространения заболевания и напоминает о важности тщательной термической обработки продуктов питания, и мытья овощей и фруктов под проточной водой, особенно тех, которые не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. А также настоятельно призывает немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов инфекции, таких как схваткообразные боли в животе и кровавая диарея.

Если у ребенка появились жалобы или ухудшилось самочувствие, следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел неотложной помощи или вызвать скорую помощь по номеру 112. Родителям, которые привозят ребенка в Центр неотложной медицины Детской больницы с подозрением на наличие крови в стуле, рекомендуется сфотографировать стул и показать снимок врачам при поступлении.