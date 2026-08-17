Аналогичная проблема может возникнуть с современными латвийскими фильмами «Tīklā. TTT leģendas dzimšana» и «Uļa», где русский язык используется для передачи исторической среды и характеров героев.

Еще один спорный момент — требования будут действовать для телеканалов под юрисдикцией Латвии, но не затронут медиасервисы, зарегистрированные в других странах ЕС. В результате местные СМИ могут оказаться в худших условиях по сравнению с зарубежными конкурентами. Потеря аудитории и рекламных доходов, в свою очередь, уменьшит возможности телеканалов инвестировать в создание латвийского контента.

Возникают и вопросы авторского права. Телеканал обычно получает право на показ фильма на определенных лицензионных условиях и не всегда может самостоятельно изменять произведение. Правообладатель может не разрешить перевод или дубляж отдельных эпизодов. В таком случае телеканалу придется выбирать между нарушением требований и отказом от показа картины.