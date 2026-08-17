Представители отрасли считают, что заявленная цель поправок — укрепление позиций латышского языка — может привести к противоположному результату. По их мнению, новые требования поставят латвийские СМИ в менее выгодное положение, осложнят показ отечественных фильмов и подтолкнут часть аудитории к зарубежным телеканалам и стриминговым платформам.
Особенно наглядно проблему, по мнению авторов заявления, демонстрирует латвийское кино. Использование иностранных языков нередко является сознательным режиссерским приемом, необходимым для передачи исторической эпохи или характера персонажа.
В качестве примера приводится фильм «Лимузин цвета белой ночи», где русскоязычные фразы тети Мирты являются частью образа героини. Согласно предлагаемым требованиям, при телевизионном показе их пришлось бы озвучивать или дублировать на латышский язык. По мнению представителей отрасли, это не сделало бы картину более латышской, а лишь изменило бы само произведение.
Аналогичная проблема может возникнуть с современными латвийскими фильмами «Tīklā. TTT leģendas dzimšana» и «Uļa», где русский язык используется для передачи исторической среды и характеров героев.
Еще один спорный момент — требования будут действовать для телеканалов под юрисдикцией Латвии, но не затронут медиасервисы, зарегистрированные в других странах ЕС. В результате местные СМИ могут оказаться в худших условиях по сравнению с зарубежными конкурентами. Потеря аудитории и рекламных доходов, в свою очередь, уменьшит возможности телеканалов инвестировать в создание латвийского контента.
Возникают и вопросы авторского права. Телеканал обычно получает право на показ фильма на определенных лицензионных условиях и не всегда может самостоятельно изменять произведение. Правообладатель может не разрешить перевод или дубляж отдельных эпизодов. В таком случае телеканалу придется выбирать между нарушением требований и отказом от показа картины.
При этом для зрителей такой контент останется доступен на зарубежных телеканалах, Netflix и других платформах, на которые латвийские требования распространяться не будут.
«Латышский язык и информационное пространство Латвии нельзя укреплять за счет ослабления латвийских СМИ. Нельзя создавать ситуацию, при которой латвийские фильмы сложнее показать на латвийских телеканалах, чем на зарубежных платформах», — говорится в заявлении.
Представители медиа- и киноотрасли призывают Сейм не принимать поправки в предвыборной спешке и сначала оценить их влияние на конкурентоспособность латвийских СМИ, доступность кино, привычки аудитории и информационное пространство страны. Они призывают остановить этот законодательный «брак» и не поддерживать изменения в третьем чтении.
Ранее Сейм поддержал поправки во втором чтении. Они предусматривают обязательное озвучивание, дублирование или снабжение латышскими субтитрами телевизионных передач либо их отдельных частей, созданных на иностранных языках.
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