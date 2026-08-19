Очередной этап этой эволюции начался летом 2026 года. Реконструкция должна охватить около 12 тысяч квадратных метров бывших производственных помещений. Для сравнения: весь комплекс зданий на Курземском проспекте занимает примерно 100 тысяч квадратных метров.

Это продолжение развития TC Imanta, первая очередь которого открылась осенью 2025 года. В отремонтированной части бывшего завода уже работают магазины и другие коммерческие объекты. Поэтому нынешний строительный разгром — не подготовка к окончательному сносу, а всего лишь хирургическая операция по превращению завода в торгово-развлекательный центр.

И направление операции уже известно. В бывшую «Радиотехнику» должны прийти ресторан LIDO, магазин top! и Apollo Kino. Под последний объект отдаются второй и третий этажи бывшего промышленного корпуса. Кинотеатр планируют открыть к концу 2027 года.