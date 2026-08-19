На территории бывшего завода «Радиотехника» в Иманте полным ходом идет очередное превращение промышленной Риги в Ригу торгово-развлекательную. Один из старых производственных корпусов на Курземском проспекте сейчас основательно потрошат: сняты окна и наружные конструкции, местами разобраны стены, наружу выглянули бетонные перекрытия и колонны. Вокруг трудится тяжелая техника и растут груды строительного мусора.
Впрочем, окончательно уничтожать свидетеля промышленной эпохи не собираются. Каркас здания сохранят, а бывшие цеха приспособят для нужд современного человека, которому вместо производства радиотехники предлагается гораздо более приятное занятие — потребление.
«Радиотехника» выпускала радиоприемники, усилители, проигрыватели, акустические системы и другую аппаратуру. Одним словом, здесь действительно что-то делали — причем в весьма серьезных масштабах. Потом производство закончилось, а огромная заводская территория стала постепенно осваивать более современные профессии: торговлю, складирование и сдачу квадратных метров в аренду.
Очередной этап этой эволюции начался летом 2026 года. Реконструкция должна охватить около 12 тысяч квадратных метров бывших производственных помещений. Для сравнения: весь комплекс зданий на Курземском проспекте занимает примерно 100 тысяч квадратных метров.
Это продолжение развития TC Imanta, первая очередь которого открылась осенью 2025 года. В отремонтированной части бывшего завода уже работают магазины и другие коммерческие объекты. Поэтому нынешний строительный разгром — не подготовка к окончательному сносу, а всего лишь хирургическая операция по превращению завода в торгово-развлекательный центр.
И направление операции уже известно. В бывшую «Радиотехнику» должны прийти ресторан LIDO, магазин top! и Apollo Kino. Под последний объект отдаются второй и третий этажи бывшего промышленного корпуса. Кинотеатр планируют открыть к концу 2027 года.
История совершила круг: когда-то здесь проектировали и собирали аппаратуру, на которой слушали музыку и радио. Теперь на том же месте можно будет купить продукты, пообедать и подняться этажом выше посмотреть фильм.
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