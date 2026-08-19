Теперь заявки будут оценивать по нескольким критериям, включая цену, расход электроэнергии или топлива, гарантийные сроки, а для дизельных автобусов — также показатели выбросов. В компании подчеркивают, что будут учитывать не только стоимость покупки, но и будущие расходы на эксплуатацию.
Rīgas satiksme планирует приобрести 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Все новые машины должны быть длиной 18 метров.
Условия закупки также предусматривают возможность в течение 32 месяцев после заключения договора дополнительно заказать от 30 до 90 электробусов.
Ориентировочная стоимость 120 автобусов составляет 60-65 млн евро. Средства Rīgas satiksme планирует привлечь в виде банковского займа, а для покупки электробусов рассматривается возможность использования финансирования фондов ЕС.
Сейчас автобусный парк предприятия насчитывает более 400 машин. Значительная их часть уже старше предусмотренного срока эксплуатации в 12 лет, а некоторые автобусы используются 20 лет и более.
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