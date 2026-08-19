Теперь заявки будут оценивать по нескольким критериям, включая цену, расход электроэнергии или топлива, гарантийные сроки, а для дизельных автобусов — также показатели выбросов. В компании подчеркивают, что будут учитывать не только стоимость покупки, но и будущие расходы на эксплуатацию.