Углубившись в ситуацию с закупкой услуг общественного питания для рижских образовательных учреждений становится ясно, что закупка может быть не завершена к 1 сентября, что приведет к тому, что детям придется покупать обеды, скорее всего, по завышенной цене, и все это только потому, что рижский муниципалитет по непонятным причинам неоднократно допускает одни и те же ошибки в закупке услуг общественного питания.
Несколько предпринимателей — поставщиков услуг питания — объединились в «Ēdinātāju apvienība». В конце июля они распространили информационное письмо о происходящем в закупках питания для образовательных учреждений рижского самоуправления, об ограничивающих конкуренцию условиях закупки, которые неоднократно менялись в ходе процедуры, о рисках коррупции в закупке, а также о том, что в начале учебного года услуги питания детям, скорее всего, будут оказывать те же поставщики, что и раньше. По их мнению, это означает, что во многих случаях плата за питание останется прежней, тогда как при заключении договоров с новыми победителями аукциона цены были бы ниже.
Опасаясь мести, сообщают анонимно
Письмо датировано 31 июля 2026 года. «Ēdinātāju apvienība» указала, что содержащееся в нём сообщение анонимно, «поскольку личная подпись может поставить под угрозу заявителей, учитывая возможную месть со стороны крупнейших участников рынка общественного питания, которые замешаны в описанных в сообщении фактах и соответствующих действиях». Авторы письма указывают на «систематическое и длительное искажение конкуренции в публичных закупках по обеспечению услуг питания в образовательных учреждениях».
В приложенном к письму сообщении на основе публично проверяемых данных о закупках описаны ситуации, которые вызывают подозрения в запрещённом соглашении, то есть картеле и разделе рынка между тремя конкретными участниками рынка, а также о требованиях, включённых в положения о закупках, — например, о специфических критериях продуктов национальной схемы качества продуктов питания (NPKS), которые способны выполнить только те компании, которые на протяжении многих лет обеспечивали 80 % договоров по закупкам последних лет.
«Nra.lv» получила от KNAB, Совета по конкуренции (KP) и рижского самоуправления подтверждение, что до них также дошло сообщение «Ēdinātāju apvienība», а также информацию о позиции учреждений и самоуправления.
Придётся переплачивать самоуправлению и родителям детей
Из сообщения следует, что «Ēdinātāju apvienība» уже ранее предупреждала соответствующие учреждения о происходящем на аукционах услуг питания: «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что, несмотря на информирование общества и компетентных учреждений, описанная практика не прекратилась — она лишь изменила форму».
В качестве примера приведена закупка 2025 года (ID Nr. CAIP 2024/162). По словам «Ēdinātāju apvienība», она подтверждает, что при исключении из положения ограничивающих конкуренцию требований в отрасли существует реальная конкуренция: «семь претендентов получили одинаковую оценку, право на заключение договора было определено в открытой, заранее объявленной жеребьёвке, и победившие претенденты заключили договоры с заказчиком по существенно более низкой цене, чем прежде».
В то же время в закупке 2026 года (ID Nr. CAIP 2025/138) важнейшие критерии оценки предложений пять раз изменялись таким образом, что «каждый из них ставит в более выгодное положение самого крупного участника рынка».
Бюро по надзору за закупками (IUB) дважды признавало эти критерии противоправными и не соответствующими принципам Закона о публичных закупках.
Как отмечает «Ēdinātāju apvienība», рассмотрение жалоб требует времени. Закупка 2026 года без результата длится уже почти шесть месяцев. Это означает, что новые поставщики услуг не смогут приступить к работе в начале учебного года 1 сентября. Таким образом, до заключения новых договоров услуги по максимально допустимой цене продолжат оказывать нынешние поставщики питания, а разницу в цене по-прежнему будут покрывать самоуправление и родители детей, — предупреждает «Ēdinātāju apvienība».
Конкуренцию закатали в ржаной хлеб
26 февраля 2026 года рижское самоуправление объявило очередную закупку (ID Nr. CAIP 2025/138) почти на 27 миллионов евро. Закупку планировали объявить ещё в январе, однако это произошло значительно позже. Как объясняет «Ēdinātāju apvienība», сдвиг сроков совпал с ещё одним событием. 11 февраля 2026 года, за две недели до объявления закупки, произведённый SIA «Baltic Restaurants Latvija» хлеб «Skolas rupjmaize» был включён в список продуктов NPKS, благодаря чему эта компания стала единственным производителем сертифицированного по NPKS ржаного хлеба в Риге. А в положении о закупке именно ржаной хлеб, который никогда ранее не выступал критерием оценки в закупках рижского самоуправления, был включён в число тех немногих продуктов, расстояние поставки которых, согласно положению, стало решающим фактором при определении победителя.
Несколько участников рынка резко возразили против этого, и рижское самоуправление исключило ржаной хлеб из списка оцениваемых продуктов, однако остальные проблемы в положении остались без изменений.
В ходе дальнейшей процедуры рижское самоуправление неоднократно объявляло о продлении срока подачи предложений именно в моменты, когда ожидалась проверка положения в IUB, создавая впечатление, что положение будет изменено. Однако изменения не вносились, в результате чего участники рынка были вынуждены отзывать свои заявления в IUB и затем подавать их повторно. По мнению «Ēdinātāju apvienība», такие действия свидетельствуют либо о неспособности управлять процессом закупки, либо о сознательной тактике затягивания процедуры и отсрочки рассмотрения жалоб.
21 мая 2026 года IUB признал, что критерий положения «Экологически дружественная поставка продуктов питания» как решающий не обеспечивает выбор экономически наиболее выгодного предложения и не соответствует принципам статьи 2 Закона о публичных закупках, поскольку создаёт лишь формальные преимущества, не связанные с реальным исполнением договора. IUB запретил рижскому самоуправлению продолжать процедуру без изменений и отменил спорные критерии.
29 мая 2026 года заказчик — рижское самоуправление — внёс изменения в условия закупки, сделав оставшиеся критерии качества формальными и одинаково выполнимыми для всех. Определение победителя фактически было сведено к немедленному аукциону. 2 июля IUB отменил и этот порядок, указав, что аукцион допустим лишь как чрезвычайное решение, а не как основной метод предоставления права на заключение договора, и что у заказчика есть все возможности установить содержательный решающий критерий.
3 июля 2026 года жалобу в IUB на положение подала также SIA «Baltic Restaurants Latvia», однако затем внезапно отозвала её. Вскоре после этого рижское самоуправление объявило очередные изменения в положении о закупке.
15 июля 2026 года рижское самоуправление ввело новый решающий критерий — среднюю часовую тарифную ставку работников претендента в профессиональной группе «Повар». Как объясняется в письме объединения поставщиков питания, «такой критерий объективно создаёт преимущество компаниям, которые параллельно с питанием в образовательных учреждениях работают в сегменте частного общественного питания (кафе, рестораны) с объективно более высоким уровнем оплаты труда».
24 июля 2026 года рижское самоуправление вновь изменило решающий критерий. Им была определена доля продуктов BL в отдельных товарных позициях. «Таким образом вместо прежних требований сертификации NPKS внезапно решающее значение было придано совершенно иным видам сертификатов», — поясняет «Ēdinātāju apvienība».
Труби сколько угодно — ничего не меняется
Поднимающие тревогу представители «Ēdinātāju apvienība» выражают сожаление, что, несмотря на неоднократные сообщения, указания и призывы, ситуация с организацией закупок не меняется. В начале 2025 года они обращали внимание общества и компетентных учреждений на искажение конкуренции в закупках питания для образовательных учреждений, однако, несмотря на это, в закупке 2026 года недобросовестная практика повторилась с «всё новыми попытками установить решающие требования оценки, которые каждый раз создают преимущества одним и тем же крупнейшим участникам рынка.
Результаты закупки 2025 года на практике доказали, что без ограничивающих конкуренцию требований в отрасли существует широкая конкуренция и услуги можно получить по существенно более низкой цене, тогда как единственными, кто оспаривал эти результаты, были именно три ранее доминировавших предприятия.
Действия заказчика в закупке 2026 года — позднее объявление, неоднократное признание нескольких критериев противоправными, продление сроков и затягивание процедуры — несовместимы с целями Закона о публичных закупках и вызывают обоснованные подозрения в сознательных действиях в интересах конкретных участников рынка.
Последствия этих действий вновь понесёт общество — бюджет рижского самоуправления и родители учащихся, которые платят за услугу более высокую цену, чем это было бы при честной и своевременной процедуре», — говорится в письме «Ēdinātāju apvienība».
Письмо читают и уважают
Мы спросили Совет по конкуренции (KP), получила ли она письмо «Ēdinātāju apvienība» и будет ли проведена проверка упомянутых в нём фактов в связи с возможными нарушениями конкуренции в закупках услуг питания.
От исполняющей обязанности руководителя отдела коммуникации KP Анете Витязевой мы получили такой ответ: «Совет по конкуренции может подтвердить, что получил заявление „Ēdinātāju apvienība“ и в настоящее время оценивает содержащуюся в нём информацию, в том числе оценивая, затрагивают ли указанные в заявлении обстоятельства вопросы, входящие в компетенцию Совета по конкуренции. Одновременно следует отметить, что из публично доступной информации следует: заинтересованные лица в связи с условиями конкретной закупки обратились в Бюро по надзору за закупками, в компетенцию которого входит рассмотрение жалоб на процедуры закупок и установленные в них требования».
Также мы спросили KNAB, получено ли письмо и будет ли проведена проверка упомянутых в нём фактов в связи с возможными рисками коррупции в закупках услуг питания.
Отдел коммуникации KNAB ответил: «Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подтверждает, что 31 июля получило заявление от Latvijas Ēdinātāju apvienība. В настоящее время KNAB в соответствии со своей компетенцией оценивает информацию, указанную в заявлении».
Также мы спросили рижское самоуправление, получили ли Центральная администрация самоуправления государства-города Риги и Департамент образования, культуры и спорта письмо «Ēdinātāju apvienība», существует ли упомянутый в письме риск, что новые поставщики услуг не смогут приступить к работе с 1 сентября этого года и до заключения новых договоров услуги по максимально допустимой цене продолжат оказывать нынешние доминирующие поставщики питания, а разницу в цене ежемесячно будут покрывать бюджет самоуправления и родители детей; что рижское самоуправление планирует сделать, чтобы предотвратить вышеуказанное.
От руководителя отдела внешней коммуникации Управления коммуникации рижского самоуправления Синдии Гравере мы получили такой комментарий самоуправления: «Центральная администрация самоуправления государства-города Риги и Департамент образования, культуры и спорта получили письмо „Ēdinātāju apvienība“.
Осуществляемая самоуправлением закупка услуг питания направлена на то, чтобы учащиеся в течение следующих пяти лет получали максимально качественную и соответствующую услугу питания.
Самоуправление делает всё возможное, чтобы услуги питания в 27 образовательных учреждениях были обеспечены уже с 1 сентября 2026 года. Одновременно в настоящее время продолжается процесс закупки, и поданы 3 жалобы претендентов.
30 июля 2026 года в Бюро по надзору за закупками (IUB) были поданы три новые жалобы — от SIA „Baltic Restaurants Latvia“, SIA „CNC“ и SIA „Marniko“. В настоящее время срок подачи предложений установлен на 25 августа 2026 года, однако в зависимости от хода процесса закупки он может измениться. Самоуправлению необходимо предоставить пояснения в IUB до 14 августа.
До принятия решения IUB самоуправление не может давать более широкие комментарии о возможном ходе закупки или её результатах, поскольку процесс закупки ещё продолжается. Предоставление комментариев может повлиять на интересы сторон, участвующих в закупке, и на процесс рассмотрения жалоб».
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