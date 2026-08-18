Письмо датировано 31 июля 2026 года. «Ēdinātāju apvienība» указала, что содержащееся в нём сообщение анонимно, «поскольку личная подпись может поставить под угрозу заявителей, учитывая возможную месть со стороны крупнейших участников рынка общественного питания, которые замешаны в описанных в сообщении фактах и соответствующих действиях». Авторы письма указывают на «систематическое и длительное искажение конкуренции в публичных закупках по обеспечению услуг питания в образовательных учреждениях».

В приложенном к письму сообщении на основе публично проверяемых данных о закупках описаны ситуации, которые вызывают подозрения в запрещённом соглашении, то есть картеле и разделе рынка между тремя конкретными участниками рынка, а также о требованиях, включённых в положения о закупках, — например, о специфических критериях продуктов национальной схемы качества продуктов питания (NPKS), которые способны выполнить только те компании, которые на протяжении многих лет обеспечивали 80 % договоров по закупкам последних лет.

«Nra.lv» получила от KNAB, Совета по конкуренции (KP) и рижского самоуправления подтверждение, что до них также дошло сообщение «Ēdinātāju apvienība», а также информацию о позиции учреждений и самоуправления.