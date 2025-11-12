Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А судьи кто? Театр Чехова приглашает к дискуссии о справедливом суде

12 ноября, 2025

История и культура

Дискуссия на тему  «Кто вправе вершить самый справедливый суд – судебная система, индивид, Бог?» состоится в Рижском русском театре Михаила Чехова, сообщает пресс-служба театра и приглашает всех к участию.

Мероприятие пройдет 14 ноября, в 18:00, в Рижском русском театре Михаила Чехова, в рамках цикла дискуссий «Без точки над i» -  «Кто вправе вершить самый справедливый суд – судебная система, индивид, Бог?».

Дискуссия – тематическое продолжение обсуждения вопросов, поднятых в постановке «Убийство в «Восточном экспрессе» (режиссер – LAURA) по мотивам романа Агаты Кристи в инсценировке Кена Людвига, – вопросов о сложных понятиях вины, справедливости и истины, которые актуальны и сегодня.

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.

Спектакль и дискуссия предлагают зрителям поразмышлять над важными этическими и философскими вопросами: где начинается ощущение вины, где заканчивается справедливость и всегда ли существует только одна истина?

В дискуссии примут участие:

· Агрис Битанс, присяжный адвокат, управляющий партнер бюро присяжных адвокатов «Eversheds Sutherland Bitāns»’;

· Каспарс Симановичс, теолог;

· Улдис Лукшевицс, руководитель архитектурного бюро NRJA (no rules just architecture);

· Мара Слея, ведущая телепередач и мероприятий.

Модератором дискуссии станет Анете Лесите - редактор “Kultūras ziņas” (Новостей культуры) на LTV.

В ходе обсуждения будут затронуты актуальные вопросы, связанные с авторитетом суда, индивида и божественного начала, а также с тем, как общество и отдельные люди обращаются с ответственностью, вынесением суждений и этикой. Дискуссия дает возможность как осмыслить события, представленные в спектакле, так и в более широком плане обсудить правовые и моральные дилеммы общества.

Главные новости

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Важно

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Важно

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Читать
Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Читать

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Читать

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Читать

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Читать

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Читать

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Читать