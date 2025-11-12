А судьи кто? Театр Чехова приглашает к дискуссии о справедливом суде

Мероприятие пройдет 14 ноября, в 18:00, в Рижском русском театре Михаила Чехова, в рамках цикла дискуссий «Без точки над i» - «Кто вправе вершить самый справедливый суд – судебная система, индивид, Бог?».

Дискуссия – тематическое продолжение обсуждения вопросов, поднятых в постановке «Убийство в «Восточном экспрессе» (режиссер – LAURA) по мотивам романа Агаты Кристи в инсценировке Кена Людвига, – вопросов о сложных понятиях вины, справедливости и истины, которые актуальны и сегодня.

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.

Спектакль и дискуссия предлагают зрителям поразмышлять над важными этическими и философскими вопросами: где начинается ощущение вины, где заканчивается справедливость и всегда ли существует только одна истина?

В дискуссии примут участие:

· Агрис Битанс, присяжный адвокат, управляющий партнер бюро присяжных адвокатов «Eversheds Sutherland Bitāns»’;

· Каспарс Симановичс, теолог;

· Улдис Лукшевицс, руководитель архитектурного бюро NRJA (no rules just architecture);

· Мара Слея, ведущая телепередач и мероприятий.

Модератором дискуссии станет Анете Лесите - редактор “Kultūras ziņas” (Новостей культуры) на LTV.

В ходе обсуждения будут затронуты актуальные вопросы, связанные с авторитетом суда, индивида и божественного начала, а также с тем, как общество и отдельные люди обращаются с ответственностью, вынесением суждений и этикой. Дискуссия дает возможность как осмыслить события, представленные в спектакле, так и в более широком плане обсудить правовые и моральные дилеммы общества.