В понедельник был отменен рейс Калнини-Даугмале-Рига (улица Прагас), который был запланирован на 6.20, а также рейс Рига (улица Прагас)-Даугмале-Балдоне, который был запланирован на 7.10.

Также в понедельник «Liepājas autobusu parks» не будет обеспечивать маршрут Балдоне-Даугмале-Рига (улица Прагас), который был запланирован на 8.15, маршрут Рига (улица Прагас)-Даугмале-Калнини, который был запланирован на 10.10, маршрут Калнини-Даугмале-Рига (улица Прагас), который был запланирован на 10.10. 11.10, маршрут Рига (улица Прагас)-Даугмале-Калнини, который был запланирован на 12.45, а также маршрут Калнини-Даугмале-Рига (улица Прагас), который был запланирован на 13.40.

Компания «Liepājas autobusu parks» также отменила запланированный на понедельник рейс Рига (ул. Элизабетес) — Медемциемс на 16:25, рейс Медемциемс — Рига (ул. Элизабетес) на 17:05, рейс Рига (ул. Элизабетес) — Медемциемс на 17:45 и рейс Медемциемс — Рига (ул. Элизабетес) на 18:30.

Специалист по связям с общественностью Liepājas Autobusu Parkas Гинта Озолиня на прошлой неделе сообщила, что отмена автобусных рейсов в последнее время в основном связана с отпусками и временной нетрудоспособностью водителей.

В то же время она указала, что ситуация решается путем привлечения замен, перераспределения ресурсов и реализации кампании по привлечению водителей автобусов.

Оборот «Liepājas autobusu parka» в 2023 году составил 19,13 млн евро, что на 7% больше, чем годом ранее, однако убытки компании достигли 1,48 млн евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.

Предприятие зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 878 417 евро. 60,12% капитала «Liepājas autobusu parkas» принадлежит SIA «LAP1R», которое, по данным «Firmas.lv», косвенно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнарса Шлесерса (LPV) (33%), а владельцем 34,85% акций является Лиепайское самоуправление.