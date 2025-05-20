А им летать охота! На деньги, который пойдут airBaltic можно поднять демографию Латвии. Но не судьба

Воздушный шар взлетел высоко в облака, где его трудно разглядеть, и теперь на первый план вышли другие актуальные события – титаническая борьба правительства с бюрократией, муниципальные выборы, хоккей, «Tautumeitas», Путин и мир, которого, скорее всего, не будет.

Но постойте, что же на самом деле будет дальше с латвийской национальной авиакомпанией, у которой в феврале этого года было завершено сокращение уставного капитала на 571,293 миллиона евро? В переводе с языка финансовых экспертов это означает, что более полумиллиарда евро, которые государство ранее вложило в поддержку авиакомпании, списаны, и латвийские налогоплательщики никогда больше не увидят эти деньги.

Это неудобный вопрос, на который вряд ли знают ответ премьер-министр, министр транспорта и министр финансов, которые о «airBaltic» могут сказать только хорошее или вообще ничего.

Но ответил бывший председатель совета директоров авиакомпании Васкс, которому больше нечего терять. Он прогнозирует, что в ближайшее время «airBaltic» ждет неизбежное единоличное вложение правительства — возможно, до 150 миллионов евро.

Если читать финансовый отчет «airBaltic» за первый квартал, то возникает блестящая картина — все в плюсе. Число пассажиров выросло, увеличилось количество рейсов, вырос оборот (на 0,3%), прибыль по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилась. Вероятно, эти цифры не сфабрикованы, но ими манипулируют, уклоняясь от упоминания минусов, которые возникают из-за процентов по долговым обязательствам и других расходов, терновым венцом обвивающих чело авиакомпании.

Только при более внимательном чтении отчета можно обнаружить, что в первом квартале «airBaltic» работала с убытком в 29,348 млн евро. Это на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года, но это все равно убытки — почти 10 миллионов в месяц! Очень дорого обходятся авиакомпании выплаты процентов по облигациям, которые составляют около 13 миллионов евро в квартал. В год это 52 миллиона — не похоже, что такой огромный долг можно будет погасить.

Финансовый директор «airBaltic» Витольд Яковлев честно признал, что в случае негативного поворота событий во второй половине этого года, например, в отношении цен на топливо, авиакомпании, возможно, придется искать дополнительные средства и у акционеров. Он использует слово «акционеры» во множественном числе, как будто помимо латвийского государства, которому по-прежнему принадлежит 97,97% акций, есть еще кто-то, от кого можно получить дополнительные средства.

Если 150 миллионов евро разделить на количество новорожденных в Латвии в 2024 году, которое составляет 12 671, то в сумме получится 11 932 евро на одного новорожденного. Это больше, чем самые щедрые партии обещают в предвыборной кампании в качестве единовременного пособия на новорожденных. Если бы можно было надеяться, что каждый ребенок получит такую сумму, то демография Латвии улучшилась бы настолько, что вскоре на берегах Даугавы пришлось бы беспокоиться о перенаселении...

Но ясно, что никаких 11 932 евро пособия на новорожденных не будет. А вот вероятность того, что 150 миллионов придется заплатить авиакомпании «airBaltic», вполне реальна.

Когда очень хочется летать

Авиационный бизнес – тяжелый. Лучше тем, которые работают на рынке уже давно, имеют огромные объемы пассажирских перевозок, расширились и скупили мелких конкурентов со всеми их долгами.

Национальные авиакомпании работают в рыночной экономике. То есть одни работают, другие нет. Например, крупная и могущественная итальянская национальная авиакомпания «Алиталия» в 2008 году обанкротилась. Часть ее оставшегося имущества была переименована и не слишком дорого продана немецкой «Lufthansa».

В 2012 году прекратила свою деятельность венгерская национальная авиакомпания «Malev». До 2011 года исполнительным директором «Malev» был Мартин Гаусс, но он еще не знал, что вскоре компания уйдет в небытие... Он отправился покорять новые рубежи в Латвию, став руководителем «airBaltic».

В январе официально объявлено о банкротстве эстонской национальной авиакомпании «Nordic Aviation Group», работавшей под брендом «Nordica». Эстонское правительство решило, что нет смысла мучиться — инвесторы не приходят, долги растут, вкладывать деньги бессмысленно, потому что нет уверенности, что их удастся вернуть. Причем по сравнению с ужасными финансовыми проблемами «airBaltic», «Nordica» была небольшой проблемой — долги компании превышали стоимость ее активов всего то на 38 миллионов евро. Хотя и сама авиакомпания была намного меньше «airBaltic».

Будущее «airBaltic» неизвестно. Европейский Союз с удовольствием дотирует сельское хозяйство, энергетический сектор ЕС на всех парах движется по «зеленому курсу», искажая нормальную рыночную экономику и заставляя страны фактически субсидировать часть коммерческих предприятий. Однако в сфере авиации Европкомиссия отнюдь не настроена разрешать странам спасать свои авиакомпании за счет госбюджета. Поэтому не исключено, что надежды «airBaltic» на очередную дотацию могут не оправдаться.

Но даже если Европа закроет на это глаза, латвийская политическая элита окажется в очень затруднительном положении. Кто возьмется объяснять общественности, что так нужно поступить, что дорого уже заплачено и поэтому нужно платить еще и еще?

«airBaltic» — очень милая компания, и нет ничего плохого в том, что она есть в Латвии. Это единственная компания в мире, где пассажиров в самолете приветствуют на латышском языке. Полеты — это замечательная вещь, которая способствует развитию туризма, дает латвийцам возможность путешествовать, а инвесторам — приезжать и вкладывать средства. До сих пор все было хорошо.

В то же время спросим себя: какова социальная роль «airBaltic»? Не в том смысле, что «airBaltic» платит налоги, а в том, кто и за что платит ей самой? Для энергичных и обеспеченных граждан, политиков и премьер-министров, которые решили лететь на «airBaltic», а не на частном джете, наличие национальной авиакомпании - большое удобство. Однако 571 миллион евро, вложенный в эту компанию, – это бюджетные деньги, деньги всех налогоплательщиков. Большинство налогоплательщиков ни разу не летали «airBaltic» и вряд ли когда-нибудь полетят. Но деньги на полеты других людей вырывают и у них.

Это некрасиво, это заставляет задуматься, не обходится ли полеты слишком дорого и стоит ли продолжать вкладывать деньги в столь обреченное предприятие, которое все время приносило убытки и, скорее всего, будет приносить их и в дальнейшем?"