А чо сразу фашисты и расисты? На противников миграции СМИ вешают ярлыки

Марш и предшествовавшие ему выступления были в основном мирными. Протестующие собрались в парке Музеумплейн около полудня в воскресенье, а затем прошли маршем по городу.

Организаторы манифестации призвали участников оставаться на установленном маршруте, который был соблюден.

Напряжение возросло позже во второй половине дня, когда демонстранты вышли в центр города после окончания марша. По данным местных СМИ, протестующие запускали фейерверки, скандировали лозунги против иммиграции и наносили ущерб общественному имуществу, что привело к многочисленным арестам.



Сотни людей также собрались на контрдемонстрацию против фашизма и расизма, которая также прошла мирно", - заключает издание.

...Т.е. вы поняли? Протестовать против иммиграции - это нынче приравнивается к фашизму и расизму. Думайте.