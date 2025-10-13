Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А чо сразу фашисты и расисты? На противников миграции СМИ вешают ярлыки

Редакция PRESS 13 октября, 2025 12:45

Мир 0 комментариев

"По меньшей мере 29 человек были арестованы в Амстердаме в воскресенье после эскалации демонстрации против иммиграции, - сообщает Евроньюз.

Марш и предшествовавшие ему выступления были в основном мирными. Протестующие собрались в парке Музеумплейн около полудня в воскресенье, а затем прошли маршем по городу.

Организаторы манифестации призвали участников оставаться на установленном маршруте, который был соблюден.

Напряжение возросло позже во второй половине дня, когда демонстранты вышли в центр города после окончания марша. По данным местных СМИ, протестующие запускали фейерверки, скандировали лозунги против иммиграции и наносили ущерб общественному имуществу, что привело к многочисленным арестам. 

Сотни людей также собрались на контрдемонстрацию против фашизма и расизма, которая также прошла мирно", - заключает издание.

...Т.е. вы поняли? Протестовать против иммиграции - это нынче приравнивается к фашизму и расизму. Думайте. 

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

