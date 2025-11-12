А чего так мало: глава Центра Яунсардзе об обучении молодых на операторов дронов

"У нас есть один общий проект с РТУ, где мы планируем запустить симулятор", - рассказал директор Центра Яунсардзе Валтс Аболиньш.

Он считает, что главное - вызвать интерес у молодого поколения, чтобы они были заинтересованы в этой и других военных специальностях.

Летом планируется запустить детские лагеря, посвященные тематике управления дронами. В этом году такой уже был открыт, если интерес возрастет, запустят еще несколько.

Аболиньш подчеркивает, что в занятиях с молодым поколением, они делают акцент не только на управлении дронами, но также учат их ремонтировать и программировать.

Глава Центра Яунсардзе, отвечая на вопрос ведущего - почему выпускников так мало - заметил, что для такого обучения нужны не только специалисты-инструкторы, но и сами дроны, а также приходится согласовывать обучение с инстанциями, контролирующими воздушное пространство Латвии.