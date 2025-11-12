Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

А чего так мало: глава Центра Яунсардзе об обучении молодых на операторов дронов

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 19:12

Новости Латвии 0 комментариев

TV24

В прошлом году были запущена пилотная программа по обучению яунсаргов управлению дронами. Всего программу закончило 28 человек. Директор Центра Яунсардзе, полковник НВС Валтс Аболиньш рассказала телеканалу TV24, что планирует развивать программу и расширять её.

"У нас есть один общий проект с РТУ, где мы планируем запустить симулятор", - рассказал директор Центра Яунсардзе Валтс Аболиньш.

Он считает, что главное - вызвать интерес у молодого поколения, чтобы они были заинтересованы в этой и других военных специальностях.

Летом планируется запустить детские лагеря, посвященные тематике управления дронами. В этом году такой уже был открыт, если интерес возрастет, запустят еще несколько.

Аболиньш подчеркивает, что в занятиях с молодым поколением, они делают акцент не только на управлении дронами, но также учат их ремонтировать и программировать.

Глава Центра Яунсардзе, отвечая на вопрос ведущего - почему выпускников так мало - заметил, что для такого обучения нужны не только специалисты-инструкторы, но и сами дроны, а также приходится согласовывать обучение с инстанциями, контролирующими воздушное пространство Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Важно

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Важно

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:45 12.11.2025
США: против Google выдвинули иск
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: дождь с ветром
Sfera.lv 6 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 6 часов назад
303 миллиона под контролем: проверка выявила сбои на восточной границе
Bitnews.lv 7 часов назад
Rīgas satiksme готовится к покупке сотни троллейбусов и двух десятков трамваев
Bitnews.lv 7 часов назад
Первый снег! В День независимости Латвию ждут солнце, снег и переменчивое небо
Bitnews.lv 7 часов назад
Роналду: последний чемпионат
Sfera.lv 17 часов назад
Кино: из «вендетты» сделают сериал V
Sfera.lv 17 часов назад

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Читать
Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Читать

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Читать

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Читать

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Читать

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Читать

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Читать