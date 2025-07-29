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А был ли дрон? Военные второй день пытаются поймать НЛО, замеченный над Вильнюсом

Редакция PRESS 29 июля, 2025 16:01

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Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас не исключает возможности того, что в понедельник границу Литвы пересек не беспилотник. Неопознанный летающий объект (НЛО) так и не удалось найти, но проверяются и другие версии: например, что это полный фейк

«Проверяются различные версии, одна из которых основана на последнем возможном следе (...), где мог перемещаться неопознанный объект, и проверялось несколько территорий. (...) Проверяются и другие версии: находится ли он в Литве или же это полный фейк», — сказал Вайкшнорас радио LRT во вторник.

«Возможно, никакой объект вообще не залетал в Литву. Сейчас проводится опрос жителей, которые первыми увидели или услышали и сообщили в центр помощи, поскольку на сегодняшний день складывается ощущение, что подавляющее большинство не видели, что-то слышали», — сказал он.

Комментируя обнародованные кадры, Вайкшнорас также отметил, что кадры неоднозначны, нельзя исключать и возможность того, что они были сняты в Украине.

«Расследования ведутся в разных направлениях. (...) Мы не исключаем версию о том, что мы ловим какой-то невидимый объект, полностью скрытый в тени», — сказал Вайкшнорас.

«Были определённые признаки того, что, возможно, те объекты, которые были замечены еще на территории Белоруссии, вероятно, могли прилететь, но это могла быть и стая птиц, и облако, и другие метеорологические явления», — сказал командующий армией.

Во вторник утром литовская армия возобновила поиски беспилотника, который предположительно прилетел в страну из Белоруссии сутки назад.

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