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5 инструментов ИИ для снижения рабочей нагрузки летом

Редакция PRESS 6 июня, 2025 15:51

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Излюбленное время отпусков – лето – несомненно, приятно для сотрудников, которым удалось получить желанные выходные, но для оставшихся на рабочем месте это может быть довольно трудный период, так как приходится выполнять обязанности коллег. Однако рабочую нагрузку можно снизить, умело используя инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Чтобы рабочие дни не затягивались и у сотрудников было больше возможности наслаждаться летней теплой погодой, руководитель компании Jumis Pro Виестурс Слайдиньш рекомендует использовать 5 цифровых помощников.

Intercom Fin

Разработанный компанией Intercom, занимающейся решениями для обслуживания клиентов, ИИ-агент Fin – это чат-бот высокого уровня, который каждая компания может обучить и использовать для своих нужд. Используя информацию о компании, ее продукции или услугах и другие полезные данные, Fin может хорошо отвечать на сложные вопросы в письменной форме на латышском языке. Размещенный на сайте компании, агент значительно разгружает работу службы поддержки клиентов. Его можно использовать и во внутренней коммуникации, например, чтобы объяснить заместителям, какие задачи нужно выполнять вместо ушедших в отпуск сотрудников.

Replit

Если необходима какая-то специфическая компьютерная программа или ни одна из имеющихся на рынке не устраивает, можно попытаться создать ее самостоятельно. Даже если нет знаний в программировании. Платформа ИИ Replit позволяет это сделать, записывая пожелания в форме текстовых команд. Движок ИИ обрабатывает требования и преобразует их в код, в результате создавая функционирующую компьютерную программу, которую можно постоянно улучшать. Поскольку амбициозная платформа еще развивается, следует учитывать, что в конечном продукте могут быть ошибки. Поэтому Replit пока не следует использовать для создания программ для коммерческих нужд, но для внутренних нужд компании, для временной замены какого-либо коллеги, это будет в самый раз.

Briefcase.so

Отличный помощник для бухгалтеров, который освобождает от мелких, отнимающих много времени работ. Briefcase.so может брать входящие счета из электронной почты и других каналов связи, считывать их, оцифровывать, если необходимо, и обрабатывать. Бухгалтер увидит данные уже введенными в бухгалтерскую систему. Если в компании есть такое решение, бухгалтерия может гораздо свободнее планировать летние отпуска.

Deep Research

Решения для глубокого исследования, которые теперь встраиваются и в чат-боты с генеративным искусственным интеллектом, являются отличным помощником в работе тех специалистов, которые работают с массивными базами данных или собирают большой объем информации. Он за несколько минут может собрать большой объем данных и подготовить сложные отчеты. Например, изучить продукцию конкурентов и отзывы клиентов о ней. При необходимости можно задать дополнительные вопросы и попросить уточнить информацию. Все больше компаний уже используют Deep Research в оценке бизнес-идей, исследовании рынка, подготовке маркетинговых стратегий и изучении потребностей целевой аудитории.

Borderless/AI

Также специалисты по персоналу могут уделять больше времени качественному отбору и благополучию сотрудников, так как им на помощь приходит Borderless/AI. Этот инструмент пишет объявления о работе, просматривает резюме, ранжирует кандидатов по степени соответствия, планирует собеседования, отвечает на вопросы, присланные соискателями, и даже участвует в ознакомлении новых коллег с должностными обязанностями. Словом, делает много рутинных вещей, которые сейчас выполняют специалисты по персоналу.

О Jumis Pro

Jumis Pro занимается развитием и поддержкой бухгалтерской системы Jumis, предлагающей три современных модуля. Jumis Finance – это решение для нужд предприятия. Jumis People – это удобный инструмент для учета сотрудников, расчета заработной платы и налогов с нее. Jumis My Assistant – это портал самообслуживания для работников, где можно быстро посмотреть свою зарплату, отсканировать чеки и другие документы для оправдания расходов, подать заявление об отпуске

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