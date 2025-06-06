5 инструментов ИИ для снижения рабочей нагрузки летом

Intercom Fin

Разработанный компанией Intercom, занимающейся решениями для обслуживания клиентов, ИИ-агент Fin – это чат-бот высокого уровня, который каждая компания может обучить и использовать для своих нужд. Используя информацию о компании, ее продукции или услугах и другие полезные данные, Fin может хорошо отвечать на сложные вопросы в письменной форме на латышском языке. Размещенный на сайте компании, агент значительно разгружает работу службы поддержки клиентов. Его можно использовать и во внутренней коммуникации, например, чтобы объяснить заместителям, какие задачи нужно выполнять вместо ушедших в отпуск сотрудников.

Replit

Если необходима какая-то специфическая компьютерная программа или ни одна из имеющихся на рынке не устраивает, можно попытаться создать ее самостоятельно. Даже если нет знаний в программировании. Платформа ИИ Replit позволяет это сделать, записывая пожелания в форме текстовых команд. Движок ИИ обрабатывает требования и преобразует их в код, в результате создавая функционирующую компьютерную программу, которую можно постоянно улучшать. Поскольку амбициозная платформа еще развивается, следует учитывать, что в конечном продукте могут быть ошибки. Поэтому Replit пока не следует использовать для создания программ для коммерческих нужд, но для внутренних нужд компании, для временной замены какого-либо коллеги, это будет в самый раз.

Briefcase.so

Отличный помощник для бухгалтеров, который освобождает от мелких, отнимающих много времени работ. Briefcase.so может брать входящие счета из электронной почты и других каналов связи, считывать их, оцифровывать, если необходимо, и обрабатывать. Бухгалтер увидит данные уже введенными в бухгалтерскую систему. Если в компании есть такое решение, бухгалтерия может гораздо свободнее планировать летние отпуска.

Deep Research

Решения для глубокого исследования, которые теперь встраиваются и в чат-боты с генеративным искусственным интеллектом, являются отличным помощником в работе тех специалистов, которые работают с массивными базами данных или собирают большой объем информации. Он за несколько минут может собрать большой объем данных и подготовить сложные отчеты. Например, изучить продукцию конкурентов и отзывы клиентов о ней. При необходимости можно задать дополнительные вопросы и попросить уточнить информацию. Все больше компаний уже используют Deep Research в оценке бизнес-идей, исследовании рынка, подготовке маркетинговых стратегий и изучении потребностей целевой аудитории.

Borderless/AI

Также специалисты по персоналу могут уделять больше времени качественному отбору и благополучию сотрудников, так как им на помощь приходит Borderless/AI. Этот инструмент пишет объявления о работе, просматривает резюме, ранжирует кандидатов по степени соответствия, планирует собеседования, отвечает на вопросы, присланные соискателями, и даже участвует в ознакомлении новых коллег с должностными обязанностями. Словом, делает много рутинных вещей, которые сейчас выполняют специалисты по персоналу.

О Jumis Pro

Jumis Pro занимается развитием и поддержкой бухгалтерской системы Jumis, предлагающей три современных модуля. Jumis Finance – это решение для нужд предприятия. Jumis People – это удобный инструмент для учета сотрудников, расчета заработной платы и налогов с нее. Jumis My Assistant – это портал самообслуживания для работников, где можно быстро посмотреть свою зарплату, отсканировать чеки и другие документы для оправдания расходов, подать заявление об отпуске