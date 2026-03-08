Смартфон для питомца: новый гаджет позволяет ему звонить вам, когда нужно внимание

Euronews 8 марта, 2026 09:47

Наука

Устройство предназначено для распознавания определённых движений питомца и преобразования их в уведомления или звонки хозяину.

Скоро ваша собака сможет звонить вам по телефону? «Смартфон для домашних животных» позволит вам быть на связи со своими пушистыми друзьями.

 Сингапурская технологическая компания создала носимое устройство, которое, по ее словам, позволяет питомцам общаться со своими хозяевами.

Устройство под названием PetPhone компания uCloudlink представила на конгрессе Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

PetPhone работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), датчиков движения и GPS. Его надевают на животное, а управляется оно через приложение на смартфоне владельца.

Через приложение владелец может позвонить на устройство, чтобы проверить, как дела у питомца, включить ему музыку или отправить сигнал. Также в приложении отображаются местоположение и активность животного благодаря GPS и отслеживанию движений.

Устройство распознает определенные движения питомца и превращает их в уведомления или звонки владельцу.

«Мы считаем, что питомец сможет пользоваться PetPhone для общения с людьми, как это делает ребенок», — сказал генеральный директор и основатель uCloudlink Джефф Чен.

Например, собака может подпрыгнуть три раза за шесть секунд — после этого устройство автоматически позвонит ее хозяину. Другие движения можно привязать к иным сообщениям. Если собака вертится на месте, это может запустить уведомление в приложении о том, что питомец голоден или хочет пить.

«Это язык, который мы разработали для животных, и [PetPhone] переводит движения питомца на понятный людям язык».

Разработчики PetPhone говорят, что их цель — выйти за рамки простого наблюдения за животными через камеры и трекеры и дать им возможность хоть как-то общаться с людьми.

«Люди уже живут в эпоху искусственного интеллекта, и вдруг мы поняли, что наши питомцы все еще ждут, когда их тоже приведут в эту эпоху», — сказал Чен.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

