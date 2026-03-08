Смартфон для питомца: новый гаджет позволяет ему звонить вам, когда нужно внимание

Скоро ваша собака сможет звонить вам по телефону? «Смартфон для домашних животных» позволит вам быть на связи со своими пушистыми друзьями.

Сингапурская технологическая компания создала носимое устройство, которое, по ее словам, позволяет питомцам общаться со своими хозяевами.

Устройство под названием PetPhone компания uCloudlink представила на конгрессе Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

PetPhone работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), датчиков движения и GPS. Его надевают на животное, а управляется оно через приложение на смартфоне владельца.

Через приложение владелец может позвонить на устройство, чтобы проверить, как дела у питомца, включить ему музыку или отправить сигнал. Также в приложении отображаются местоположение и активность животного благодаря GPS и отслеживанию движений.

Устройство распознает определенные движения питомца и превращает их в уведомления или звонки владельцу.

«Мы считаем, что питомец сможет пользоваться PetPhone для общения с людьми, как это делает ребенок», — сказал генеральный директор и основатель uCloudlink Джефф Чен.

Например, собака может подпрыгнуть три раза за шесть секунд — после этого устройство автоматически позвонит ее хозяину. Другие движения можно привязать к иным сообщениям. Если собака вертится на месте, это может запустить уведомление в приложении о том, что питомец голоден или хочет пить.

«Это язык, который мы разработали для животных, и [PetPhone] переводит движения питомца на понятный людям язык».

Разработчики PetPhone говорят, что их цель — выйти за рамки простого наблюдения за животными через камеры и трекеры и дать им возможность хоть как-то общаться с людьми.

«Люди уже живут в эпоху искусственного интеллекта, и вдруг мы поняли, что наши питомцы все еще ждут, когда их тоже приведут в эту эпоху», — сказал Чен.