В Эстонии задержан телефонный мошенник из Латвии; сколько дел он успел натворить?

tv3.lv 7 марта, 2026 14:11

ЧП и криминал 0 комментариев

Полиция Эстонии в день получает до 50 сообщений о мошенничестве, убытки достигают от 50 тысяч до 100 и более тысяч евро в день. Возможно, во многих из этих преступлений был замешан мужчина из Латвии, которого задержали в Эстонии, информирует портал TV3 Ziņas.

Сообщается, что мошенник использовал специальное устройство для SIM-карт, называемое сим-бокс, которое было у него изъято. С его помощью можно создать соединение с местными вышками мобильной связи и выйти в интернет. Таким образом можно показать, будто звонок идёт с эстонского номера.

Арестованному латвийцу 27 лет, он нигде официально не работет. По информации прокуратуры, он прибыл в Эстонию, намереваясь совершать преступления.

"Был завербован для работы латвийский гражданин, который перемещался из квартиры в квартиру. Чтобы замести следы, он реально быстро переезжал на новое место. Однако благодаря хорошему сотрудничеству предприятий мобильной связи с полицией его нашли и арестовали", - заявил начальник отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Северной префектуры Полиции Эстонии Элари Хаугас.

  
"Обычно гражданин Эстонии отвечает на звонок с эстонского номера, это внушает доверие. Задачей подозреваемого было поддерживать работу сим-бокса с понедельника по пятницу, чтобы неустановленные лица могли использовать это устройство для совершения мошеннических звонков. Он заявил, что является безработным, ему срочно нужно заработать денег. У нас есть основание считать, что он продолжит совершать преступления", - рассказала прокурор Эвелин Этс.

В связи с деятельностью арестованного в феврале жителя Латвии и связанной с ним преступной группы констатировано два случая мошенничества, в результате которых людям был причинён вред. По данным полиции, с помощью сим-бокса, конфискованного у подозреваемого, совершалось около ста звонков в день. Полиция выясняет, сколько ещё потерпевших в этом уголовном деле.

Если раньше мошенники общались с потенциальными жертвами по-русски или по-английски, то сейчас они уже говорят на чистом эстонском языке. Такой случай произошёл и с журналисткой Кейли Суукияйнен, которая поделилась рассказом о нём в соцсетях. Ей позвонил курьер якобы с заказным письмом из налоговой инспекции.

"Я не знаю. Как-то это не вызывало никаких подозрений - он говорил чисто по-эстонски. Всё было в порядке, но моё сердце забилось, я задумалась - в чём дело? Почему мне пишет налоговая инспекция?" - заволновалась Кейли.

"Я ещё раз хочу напомнить людям - не вводите свои PIN-коды по телефону, это опасно, это может привести к тому, что кто-то получит доступ к счетам и люди могут попросту лишиться денег. В случае сомнений такие звонки всегда нужно прекращать", - подчёркивает прокурор Эвелин Этс.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать