В Эстонии задержан телефонный мошенник из Латвии; сколько дел он успел натворить?

Сообщается, что мошенник использовал специальное устройство для SIM-карт, называемое сим-бокс, которое было у него изъято. С его помощью можно создать соединение с местными вышками мобильной связи и выйти в интернет. Таким образом можно показать, будто звонок идёт с эстонского номера.

Арестованному латвийцу 27 лет, он нигде официально не работет. По информации прокуратуры, он прибыл в Эстонию, намереваясь совершать преступления.

"Был завербован для работы латвийский гражданин, который перемещался из квартиры в квартиру. Чтобы замести следы, он реально быстро переезжал на новое место. Однако благодаря хорошему сотрудничеству предприятий мобильной связи с полицией его нашли и арестовали", - заявил начальник отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Северной префектуры Полиции Эстонии Элари Хаугас.



"Обычно гражданин Эстонии отвечает на звонок с эстонского номера, это внушает доверие. Задачей подозреваемого было поддерживать работу сим-бокса с понедельника по пятницу, чтобы неустановленные лица могли использовать это устройство для совершения мошеннических звонков. Он заявил, что является безработным, ему срочно нужно заработать денег. У нас есть основание считать, что он продолжит совершать преступления", - рассказала прокурор Эвелин Этс.

В связи с деятельностью арестованного в феврале жителя Латвии и связанной с ним преступной группы констатировано два случая мошенничества, в результате которых людям был причинён вред. По данным полиции, с помощью сим-бокса, конфискованного у подозреваемого, совершалось около ста звонков в день. Полиция выясняет, сколько ещё потерпевших в этом уголовном деле.

Если раньше мошенники общались с потенциальными жертвами по-русски или по-английски, то сейчас они уже говорят на чистом эстонском языке. Такой случай произошёл и с журналисткой Кейли Суукияйнен, которая поделилась рассказом о нём в соцсетях. Ей позвонил курьер якобы с заказным письмом из налоговой инспекции.

"Я не знаю. Как-то это не вызывало никаких подозрений - он говорил чисто по-эстонски. Всё было в порядке, но моё сердце забилось, я задумалась - в чём дело? Почему мне пишет налоговая инспекция?" - заволновалась Кейли.

"Я ещё раз хочу напомнить людям - не вводите свои PIN-коды по телефону, это опасно, это может привести к тому, что кто-то получит доступ к счетам и люди могут попросту лишиться денег. В случае сомнений такие звонки всегда нужно прекращать", - подчёркивает прокурор Эвелин Этс.