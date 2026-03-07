В Харькове российская ракета попала в жилой дом: семеро погибших

В результате попадания ракеты по жилому дому в Харькове есть жертвы. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего, сообщили власти.
По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, среди жертв российской атаки — 13-летняя девочка.
«Во время ночной атаки на город в своем доме погибла учительница начальных классов шестого лицея и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница 16-го лицея», — написал мэр Харькова Терехов в телеграм-канале.
Поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому продолжаются.