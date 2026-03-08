«Приезжаем — пациента нет!» Медик из «неотложки» — об ответственности сограждан

"Иногда кажется, что гражданская ответственность означает лишь одно - позвонить в оперативные службы и с ощущением "выполненной миссии" уехать. В лучшем случае. Но реальность не такова.

Это было в моё дежурство. Лето. Юрмальское шоссе, участок возле магазина SKY. Вызов - сбитый человек на дороге. Наивысший приоритет. Бригада выезжает. В такие моменты время измеряется иначе.

Прибываем на место происшествия - пациента нет. Сообщаем диспетчеру. Но звонки от проезжающих мимо о том, что человек лежит на дороге, продолжают поступать.

Мы знаем, что на этом участке шоссе имеет место несанкционированное перемещение - люди с огородов его перебегают. Забор там есть, но он приспособлен для пересечения. Поэтому версия о пострадавшем - не абсурд.

Однако:

Нет повреждённой автомашины.

Нет следов торможения.

Нет крови.

Нет обломков деталей.

Нет никого, кто остановился бы и мог точно указать место.

Звоню вызвавшей женщине, чтобы уточнить. Отвечает дама с искренним удивлением: "Почему мне звонит "неотложка"? Я же всё точно сказала службе 112".

Переспрашиваю: "С какой стороны дороги?"

Ответ: "Точно не знаю. Ехала отдыхать. С левой стороны что-то лежало".

Ищем дальше. Подъезжает муниципальная полиция. Участок дороги проверен несколько раз. И звонки продолжаются.

Оказалось, с левой стороны дороги у забора лежал чёрный полиэтиленовый мешок. Когда машины проезжали мимо, он раздувался. На расстоянии действительно похоже на силуэт человека. И тут есть важный момент. Пока две оперативных службы искали "пострадавшего", бригада не была доступна для другого, потенциально реального опасного для жизни случая.

Время реагирования Службы неотложной медицинской помощи зависит от приоритета вызова и от местонахождения.

В пределах Риги 1-й уровень приоритета (состояние, опасное для жизни) – это примерно ~10-15 минут до цели.

На практике часто - 8-12 минут.

Но такое время достижимо лишь тогда, если бригада не выехала по неточному или непроверенному вызову.

Что я хочу сказать?

Звонить - это правильно.

Игнорировать - это неправильно.

Но гражданская ответственность не заканчивается на звонке.

Если видишь, что человек лежит на дороге:

Остановись в безопасном месте.

Убедись, что это в самом деле человек.

Назови точно километр, ориентир или ближайший объект.

Дождись служб.

Потому что иногда между "мне кажется" и "я уверен" - 10-15 минут.

Для кого-то ещё они могут оказаться решающими.

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ, МОИ ДРУЗЬЯ.

В комментариях пишут:

- Какая знакомая ситуация. Однажды мы спешили на помощь красному пакету из Rimi, который в кювете лежал без сознания.

- Это было довольно давно. Был звонок о сбитом человеке, тёмный осенний вечер, участок дороги, который указал проезжий, был с глубокими кюветами. Конечно, никто там нас не встретил. Несколько раз проехали по этому участку и вдруг заметили красный отблеск. Человека на велосипеде сбило, он упал в кювет, отсвечивал отражатель велосипеда... У него всё кончилось относительно хорошо, заботливый проезжий в конце концов оказался тем, кто его сбил... Из десяти ложных один вызов может быть обоснованным.

- Лучше пусть ничего не будет, чем помощь не придёт вовремя!

- Не знала, что люди так глупы, что не остались с пострадавшим... Скоро уже на коробках с пиццей придётся писать "До открытия не есть", это ведь само собой разумеется, но, оказывается, в самом деле есть такие, кто этого не понимает.

- Это наши трудовые будни! Пока беда каждого не коснётся лично, отношение именно такое. Но карма безжалостна...

- Хорошо, что они вообще звонят, была такая ситуация, когда человек в общественном месте сидел на скамейке и потерял сознание, упал на землю, вокруг было много народу, но они спокойно стояли и смотрели, никто не вызвал ни "неотложку", ни полицию, всем было всё равно. Увы, человек умер на месте, примерно через 18 минут женщина подбежала и вызвала, а другие как стояли, так и стоят, не реагируя. Если бы хоть кто-то позвонил, возможно, человек бы в живых остался...