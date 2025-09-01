47% компаний доверяют кибербезопасность внешним поставщикам услуг

Самым популярным решением вопросов кибербезопасности является привлечение квалифицированных специалистов извне. Аутсорсинг используют 47% из всех 440 опрошенных компаний. В 15,9% компаний IT-безопасность является дополнительной обязанностью штатного сотрудника. Обычно это системный администратор компании, который также прошел обучение по вопросам кибербезопасности. Еще 6,4% организаций нанимают штатного специалиста по IT-безопасности, чья основная обязанность – защищать компьютерную систему компании от кибератак, кражи данных и других преступлений, совершаемых в цифровой среде.

Из опроса следует, что в настоящее время только в 30,7% всех компаний никто напрямую не отвечает за IT-безопасность, и в основном это - небольшие компании без сложных компьютерных систем или компании, которые минимально используют компьютеры и компьютерные системы в своей основной деятельности. Они часто ограничиваются использованием необходимых цифровых решений, например, бухгалтерской системы, в облаке, где о безопасности заботится поставщик услуг.

В целом облачные сервисы стали проверенным и надежным решением для хранения данных. Результаты опроса показывают, что облачные сервисы и хранилища для различных целей используют 80,7% всех респондентов. Это - системы электронной почты, управления бизнесом, управления персоналом, а также безопасные сервисы для хранения данных.

«Использование облачных сервисов – прагматичное и очень разумное решение, если компания не хочет или не готова инвестировать значительные ресурсы в кибербезопасность. Поставщик услуг берет на себя ответственность за безопасность данных и делает все возможное, чтобы защитить их как от киберпреступников, так и от угроз окружающей среды. Даже если в одном центре обработки данных возникают проблемы, обычно в другом хранится копия данных, которая восстанавливается. Клиент продолжает пользоваться услугой и часто даже не узнает о проблемах. Именно поэтому чрезвычайно важно тщательно выбирать надежного поставщика облачных услуг и заранее выяснять предлагаемые возможности для обеспечения безопасности данных», – рекомендует Виестурс Слайдиньш, руководитель Jumis Pro.

Среди других мер кибербезопасности наиболее популярными являются использование и регулярное обновление антивирусных программ, что делают 45,7% респондентов, а также ограничение доступа к данным в зависимости от роли сотрудников. В 44,1% компаний сотрудники не могут свободно просматривать все данные, если они не относятся к их компетенции. В 38,2% компаний регулярно осуществляется резервное копирование данных, чтобы деятельность компании не была под угрозой в результате атаки.

Исследование проводилось в августе, были опрошены 440 малых, средних и крупных предприятий Латвии.