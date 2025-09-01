Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
47% компаний доверяют кибербезопасность внешним поставщикам услуг

Редакция PRESS 1 сентября, 2025 14:45

Бизнес 0 комментариев

Вопросы кибербезопасности становятся все более актуальными для латвийских компаний – по меньшей мере две трети опрошенных организаций нанимают специалистов по информационной безопасности или пользуются услугами внешних поставщиков, показал опрос, проведенный компанией Jumis Pro, разработчиком системы управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis.

Самым популярным решением вопросов кибербезопасности является привлечение квалифицированных специалистов извне. Аутсорсинг используют 47% из всех 440 опрошенных компаний. В 15,9% компаний IT-безопасность является дополнительной обязанностью штатного сотрудника. Обычно это системный администратор компании, который также прошел обучение по вопросам кибербезопасности. Еще 6,4% организаций нанимают штатного специалиста по IT-безопасности, чья основная обязанность – защищать компьютерную систему компании от кибератак, кражи данных и других преступлений, совершаемых в цифровой среде.

Из опроса следует, что в настоящее время только в 30,7% всех компаний никто напрямую не отвечает за IT-безопасность, и в основном это - небольшие компании без сложных компьютерных систем или компании, которые минимально используют компьютеры и компьютерные системы в своей основной деятельности. Они часто ограничиваются использованием необходимых цифровых решений, например, бухгалтерской системы, в облаке, где о безопасности заботится поставщик услуг.

В целом облачные сервисы стали проверенным и надежным решением для хранения данных. Результаты опроса показывают, что облачные сервисы и хранилища для различных целей используют 80,7% всех респондентов. Это - системы электронной почты, управления бизнесом, управления персоналом, а также безопасные сервисы для хранения данных.

«Использование облачных сервисов – прагматичное и очень разумное решение, если компания не хочет или не готова инвестировать значительные ресурсы в кибербезопасность. Поставщик услуг берет на себя ответственность за безопасность данных и делает все возможное, чтобы защитить их как от киберпреступников, так и от угроз окружающей среды. Даже если в одном центре обработки данных возникают проблемы, обычно в другом хранится копия данных, которая восстанавливается. Клиент продолжает пользоваться услугой и часто даже не узнает о проблемах. Именно поэтому чрезвычайно важно тщательно выбирать надежного поставщика облачных услуг и заранее выяснять предлагаемые возможности для обеспечения безопасности данных», – рекомендует Виестурс Слайдиньш, руководитель Jumis Pro.

Среди других мер кибербезопасности наиболее популярными являются использование и регулярное обновление антивирусных программ, что делают 45,7% респондентов, а также ограничение доступа к данным в зависимости от роли сотрудников. В 44,1% компаний сотрудники не могут свободно просматривать все данные, если они не относятся к их компетенции. В 38,2% компаний регулярно осуществляется резервное копирование данных, чтобы деятельность компании не была под угрозой в результате атаки.

Исследование проводилось в августе, были опрошены 440 малых, средних и крупных предприятий Латвии.

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

