«Будь то начало нового учебного года или возвращение на работу на полный день, последние недели лета для многих могут стать напряженными и утомительными, создавая ощущение, что в помещениях воцаряется беспорядок. Однако решение кроется не в наличии большего количества квадратных метров, а в том, чтобы использовать имеющееся пространство более рационально, при этом без огромных затрат», – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Спасение для прихожей: используем стены и компактную мебель
Среднестатистическая латвийская прихожая довольно компактна – обычно ее площадь составляет всего несколько квадратных метров. Но в конце августа здесь нужно найти место и для летней обуви, и для резиновых сапог, и для легких курток и более теплой верхней одежды, а также для школьных рюкзаков. Поэтому, когда место на полу заканчивается, на помощь приходит вертикальное пространство стен.
«Неглубокие навесные шкафы для обуви занимают мало места, но позволяют убрать обувь с пола, а в сочетании со специальными органайзерами могут вместить даже в два раза больше обуви. В то же время низко расположенные крючки или вешалки, до которых дети могут легко дотянуться сами, помогут в дни учебы сэкономить драгоценные минуты утром», – отмечает дизайнер интерьеров.
Чистый стол – ясный ум: разгружаем рабочую и учебную зону
За лето письменные и рабочие столы часто превращаются в место хранения поделок, привезенных с моря камушков и настольных игр. С приходом осени рабочая зона быстро заполняется бумагами – от документов до рабочих тетрадей, оставляя все меньше места для сосредоточенной работы.
Д. Римкус рекомендует освободить поверхность стола для работы и ноутбука, а хранение перенести на стену. Установка модульной перфорированной панели прямо над столом позволит организовать специальные места для ручек, кабелей и разрозненных бумажек. В свою очередь простая мобильная тумба с ящиками поможет держать школьные принадлежности в порядке и убирать их с виду, когда они не нужны.
Смена гардероба без переполненных шкафов
В период смены сезонов погода бывает непредсказуемой. Из-за этого места в шкафу становится еще меньше, так как приходится одновременно хранить одежду для позднего лета, теплые осенние вещи, а также одежду для школы или работы. Освободить ценное пространство в шкафу можно, убрав подальше вещи, которые нужны только в определенное время года. Хранить летнюю одежду можно в сумках на молнии или в вакуумных пакетах, которые занимают мало места и позволят убрать ее с глаз. Их можно разместить на верхних полках шкафа, под кроватью или в нижней части гардероба, чтобы сэкономить еще больше места. Для детей удобным решением станут подвесные органайзеры, расположенные на доступной высоте. Они позволят ребенку самостоятельно выбирать и доставать одежду для школы каждое утро.
Общая спальня: зонируем пространство для спокойствия и уединения
Во многих домах братья и сестры делят одну спальню, а иногда родители и вовсе отдают детям свою комнату. Однако дизайнер интерьеров отмечает, что существуют способы создать более приватное и спокойное пространство даже при отсутствии отдельных комнат. Использование открытых стеллажей и легких занавесок в качестве перегородок позволяет разделить комнату на отдельные зоны. Благодаря этому можно создать отдельное личное пространство для учебы и сна, а также обеспечить удобное двустороннее хранение учебников и игрушек.
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