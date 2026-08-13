В период смены сезонов погода бывает непредсказуемой. Из-за этого места в шкафу становится еще меньше, так как приходится одновременно хранить одежду для позднего лета, теплые осенние вещи, а также одежду для школы или работы. Освободить ценное пространство в шкафу можно, убрав подальше вещи, которые нужны только в определенное время года. Хранить летнюю одежду можно в сумках на молнии или в вакуумных пакетах, которые занимают мало места и позволят убрать ее с глаз. Их можно разместить на верхних полках шкафа, под кроватью или в нижней части гардероба, чтобы сэкономить еще больше места. Для детей удобным решением станут подвесные органайзеры, расположенные на доступной высоте. Они позволят ребенку самостоятельно выбирать и доставать одежду для школы каждое утро.

Общая спальня: зонируем пространство для спокойствия и уединения

Во многих домах братья и сестры делят одну спальню, а иногда родители и вовсе отдают детям свою комнату. Однако дизайнер интерьеров отмечает, что существуют способы создать более приватное и спокойное пространство даже при отсутствии отдельных комнат. Использование открытых стеллажей и легких занавесок в качестве перегородок позволяет разделить комнату на отдельные зоны. Благодаря этому можно создать отдельное личное пространство для учебы и сна, а также обеспечить удобное двустороннее хранение учебников и игрушек.