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4% на оборону предлагается разделить на две части: Ринкевич подробнее рассказал об идее

Редакция PRESS 9 июля, 2025 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja.

Латвия направит 3,5% от внутреннего валового продукта (ВВП) на прямые военные расходы, а 1,5% ВВП можно будет нацелить на такие сферы, как кибербезопасность, мероприятия гражданской обороны и помощь Украине, следует из сказанного президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Как пояснил президент в среду на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, 3,5% ВВП будет отведено на расходы на военную оборону, а 1,5% будет тратиться сообразно связанным потребностям.

"Это не значит, что это дополнительные деньги, они [расходы] будут распределяться в соответствии с необходимостью и строго учитываться", - пояснил Ринкевич.

Он отметил, что в декларации саммита НАТО не слишком четко обозначено конкретное деление, однако с экспертами НАТО об этом состоялось много дискуссий.

Президент отметил, что к этим расходам нельзя будет отнести, например, реновацию больниц или какие-то меры, связанные с сохранением культурного наследия во время военных действий.

"Эти моменты еще уточняются после саммита НАТО, об этом и была основная дискуссия, но, конечно, детали еще обсуждаются", - сказал Ринкевич, отметив, что к этим расходам можно отнести, например, большую часть того, что сейчас делается для укрепления и охраны восточной границы Латвии.

"Мы очень много сейчас говорим об этом процентном распределении, финансировании обороны, и это правильно", - уверен президент.

Но главная проблема - не проценты, а развитие потенциала, а это противовоздушная оборона, дроны, увеличение численности военнослужащих в вооруженных силах, военная инфраструктура и охрана восточной границы, отметил президент, добавив, что 1,5% ВВП - это не те большие деньги, которые надо дополнительно делить, а то, что вкладывается дополнительно.

Президент отметил, что пока это дискуссионный вопрос как для правительства, так и на уровне НАТО.

"Думаю, еще будут корректировки в следующем году, потому что эти дела решают 32 страны-участницы и будет что-то, о чем мы не сможем договориться, и что-то, о чем договоримся", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что сейчас следует сконцентрироваться на реальном потенциале, а не на том, как именно поделить эти проценты.

Президент сказал, что этот вопрос можно отложить до дебатов в середине августа, когда начнется работа по формированию проекта бюджета.

Премьер-министр отметила, что дискуссия о расходах в размере 1,5% ВВП обязательно состоится. Она также подчеркнула, что одной из целей НАТО было включить в эту категорию военную поддержку Украины.

Силиня напомнила, что Латвия сейчас обеспечивает Украине военную поддержку в размере 0,25% от ВВП, но поддержка оказывается и другими способами, например, Латвия передает Украине в дар медицинское оборудование, которое не засчитывается в эти 0,25%.

"Скорее всего, и в НАТО такая военная поддержка Украины будет засчитываться в эти 1,5% расходов", - сказала Силиня, добавив, что в следующем году Латвия потратит на оборону 4,35% ВВП.

Глава правительства также отметила, что она поручила министру обороны и министру внутренних дел вместе с Министерством финансов разработать закон о фонде безопасности и обороны, в котором будут определены те потребности, на которые будут направляться расходы безопасность, и то, как будет выделяться финансирование по специальной программе.

Силиня отметила, что сейчас земессарги помогают пограничникам, а пограничники выполняют оборонные функции в борьбе против нелегальной миграции - эти компоненты придется учитывать при формировании оборонного бюджета.

"Люди часто говорят, что социальная безопасность - это тоже безопасность. Однако - нет, она сюда точно не войдет", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, согласно договоренностям, достигнутым на саммите НАТО, общие расходы стран-участниц на оборону разделены на две части: 3,5% ВВП выделяется на прямые расходы на оборону, а еще 1,5% направляется на объекты связанной с обороной инфраструктуры.

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