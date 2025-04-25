4 мая состоится торжественное заседание Сейма c праздничными видеообращениями соседей

На заседании, которое начнется в 12 часов дня, выступят председатель Сейма Дайга Миериня, президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.

Также запланированы видеообращения президента Ригикогу Эстонии Лаури Хуссара и председателя Сейма Литвы Саулюса Сквернялиса.

После выступлений в исполнении молодежного хора "Balsis" под управлением дирижера Интса Тетеровскиса, депутатов, членов Верховного совета и других участников мероприятия прозвучит гимн Латвии.

После заседания в 13.15 у главного входа в парламент будет отдана дань уважения тем, кто принял решение о восстановлении независимости - депутатам Верховного Совета, которые 35 лет назад проголосовали за это.

После мероприятия перед зданием парламента будет открыта выставка под открытым небом, посвященная 35-летию восстановления независимости Латвии.