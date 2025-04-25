39-я годовщина Чернобыля: мероприятие в больнице Страдиня

Мероприятие пройдет возле мемориальной доски жертвам Чернобыльской трагедии. Ожидается, что в нем примут участие посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, руководство больницы, представители организации "Латвийский союз "Чернобыль"".

26 апреля исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в Украине, когда в 1986 году после неудачного эксперимента взорвался четвертый реактор станции. Тысячи недостаточно защищенных спасателей, сотрудников правоохранительных органов и солдат были направлены на место катастрофы в попытке ликвидировать последствия и скрыть истинные масштабы произошедшего. Около 20 000 человек из стран Балтии, в том числе около 6 000 из Латвии, принимали участие в ликвидации последствий.

Радиация оказала серьезное влияние на их здоровье, значительно снизив качество жизни и сократив ее продолжительность.

В 2002 году на территории больницы была открыта мемориальная доска в память жертв Чернобыльской трагедии.