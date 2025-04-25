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39-я годовщина Чернобыля: мероприятие в больнице Страдиня

© LETA 25 апреля, 2025 10:25

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в 11 часов на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша пройдет мероприятие памяти жертв Чернобыльской трагедии, сообщили в больнице.

Мероприятие пройдет возле мемориальной доски жертвам Чернобыльской трагедии. Ожидается, что в нем примут участие посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, руководство больницы, представители организации "Латвийский союз "Чернобыль"".

26 апреля исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в Украине, когда в 1986 году после неудачного эксперимента взорвался четвертый реактор станции. Тысячи недостаточно защищенных спасателей, сотрудников правоохранительных органов и солдат были направлены на место катастрофы в попытке ликвидировать последствия и скрыть истинные масштабы произошедшего. Около 20 000 человек из стран Балтии, в том числе около 6 000 из Латвии, принимали участие в ликвидации последствий.

Радиация оказала серьезное влияние на их здоровье, значительно снизив качество жизни и сократив ее продолжительность.

В 2002 году на территории больницы была открыта мемориальная доска в память жертв Чернобыльской трагедии.

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Военный парад 4 мая пройдет не в столице, а в другом латвийском городе

Важно 10:34

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4 мая в Талси пройдет день Национальных вооруженных сил (НВС) - Праздник свободы и военный парад, приуроченные к 35-летию восстановления независимости Латвийской Республики, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

4 мая в Талси пройдет день Национальных вооруженных сил (НВС) - Праздник свободы и военный парад, приуроченные к 35-летию восстановления независимости Латвийской Республики, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

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Россиянина судят по трем статьям за комментарии про «боевых комаров»

Мир 10:32

Мир 0 комментариев

Против 43-летнего Владимира Митрофанова, уже отбывающего срок за антивоенные высказывания, завели новое уголовное дело за комментарии, которые он весной 2023 года оставил под постами петербурженки Ларисы Пимоновой. В одном из них он написал: «враги России в Кремле», в другом — «Красота!!! Боевые комары в деле», сообщает телеграм-канал ASTRA.

Против 43-летнего Владимира Митрофанова, уже отбывающего срок за антивоенные высказывания, завели новое уголовное дело за комментарии, которые он весной 2023 года оставил под постами петербурженки Ларисы Пимоновой. В одном из них он написал: «враги России в Кремле», в другом — «Красота!!! Боевые комары в деле», сообщает телеграм-канал ASTRA.

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Машины будем оставлять у ворот Риги? Готовится новинка

Важно 10:17

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Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием. Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.

Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием. Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.

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«В Латвии переписывают историю и продвигают ЛГБТ»: боевик с позывным «Рига» рассказал, почему переехал в Россию

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.

Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.

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В театре Михаила Чехова готовится громкая премьера Виестурса Кайришса: «Вишневый сад»

История и культура 10:07

История и культура 0 комментариев

26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера новой постановки Виестурса Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль предлагает современную интерпретацию сюжета – новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, – сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.  

26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера новой постановки Виестурса Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль предлагает современную интерпретацию сюжета – новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, – сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.  

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Нужна помощь: полиция устанавливает личность девушки (ФОТО)

Важно 10:00

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Сотрудники Госполиции приглашают Вас ознакомиться с человеком на фото и, если у Вас есть информация, которая может помочь установить личность или местонахождение, просят сообщить в Государственную полицию!

Сотрудники Госполиции приглашают Вас ознакомиться с человеком на фото и, если у Вас есть информация, которая может помочь установить личность или местонахождение, просят сообщить в Государственную полицию!

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