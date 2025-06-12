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25 евро — сразу или 50, но потом. «Pasažieru vilciens» меняет практику оплаты штрафов

Редакция PRESS 12 июня, 2025 16:22

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

АО «Pasažieru vilciens» (PV) с 15 июля этого года внесёт изменения в порядок применения штрафов, предусматривающие удвоение суммы штрафа за проезд без билета — до 50 евро, если штраф не оплачен на месте.

Новый порядок предусматривает сниженные штрафы для пассажиров, которые выбирают оплату сразу у билетного контролёра, одновременно увеличивая штраф в случаях последующей оплаты.

Если пассажир будет ехать в поезде без действительного билета или не приобретёт его, штраф составит 25 евро при оплате на месте у билетного контролёра. Если же штраф будет выписан в виде счёта и оплачен позже, штраф удваивается — с 25 до 50 евро.

Для пассажиров с льготами на проезд, которые едут без действительного билета, штраф составит 7 евро при оплате на месте у билетного контролёра. Если штраф будет выписан в виде счёта, он составит 15 евро, что на 10 евро меньше, чем сейчас.

При перевозке багажа или животных в поезде без соответствующего билета штраф составит 5 евро при оплате на месте у билетного контролёра и 10 евро при выписке счёта.

В компании отмечают, что цель изменений — способствовать добросовестной покупке билетов, сделав систему штрафов проще и понятнее.

Одновременно представители «Pasažieru vilciens» напоминают, что все пассажиры при посадке в поезд обязаны немедленно зарегистрировать свой билет: в электропоездах у билетного регистратора, в дизельных поездах — у кондуктора-контролёра. Контролёры в электропоездах также проводят регулярные проверки, чтобы убедиться, что пассажиры зарегистрировали купленные билеты. Если билет не зарегистрирован, пассажир считается владельцем недействительного билета и может быть оштрафован в соответствии с правилами.

 

 

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