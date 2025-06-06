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Град бьёт и по страховщикам: за три года выплаты за ущерб от стихий достигли 13,7 млн евро

Редакция PRESS 6 июня, 2025 20:48

Бизнес 0 комментариев

Климатические изменения все острее ощущаются в Латвии: природные катаклизмы происходят чаще, становятся более интенсивными и причиняют всё более серьёзный ущерб имуществу. По данным страховщиков, выплаты по таким убыткам растут из года в год.

Ежегодно штормы, град и проливные дожди наносят серьёзный урон как движимому, так и недвижимому имуществу, а также сельскохозяйственным угодьям.  В Латвии  больше всего заявлений о компенсации подают частные лица.

В последние три года 88% всех обращений касались ущерба, причинённого имуществу частных лиц, а в 2024 году этот показатель уже превысил 91%. По словам представителей отрасли, с ростом интенсивности природных явлений растёт и осознанность: всё больше людей выбирают страхование как превентивную меру для защиты имущества. 

Согласно данным Латвийской ассоциации страховщиков, в первом квартале 2025 года объём подписанных страховых премий по страхованию имущества превысил 30,78 миллиона евро — это на 12% больше, чем годом ранее. Страховщики объясняют рост не только увеличением реального ущерба, но и стремлением защитить себя от последствий новых катастроф с учетом недавнго разгула стихии. 

За последние три года только по ущербу от стихийных бедствий лавийцам было выплачено более 13,7 миллиона евро, из них 7,77 миллиона — за повреждённые жилые дома. В 2025 году уже заявлено компенсаций на сумму около 299 тысяч евро.

Среди основных причин убытков: сильный град, штормы и наводнения, вызванные проливными дождями. Как отмечают страховщики, в Латвии за последние годы наблюдался весь спектр погодных катастроф — от ураганов до внезапных наводнений. Количество заявок и объёмы выплат напрямую зависят от силы конкретной стихии.

Характер заявок также меняется в зависимости от погодного явления. Сильный ветер часто повреждает крыши, упавшие деревья могут разрушить и другие части зданий, а при интенсивных ливнях участились случаи затопления и проникновения воды через крыши или стены.

По оценкам европейских метеоданных, ещё в 2023 году значительно увеличились как частота выпадения града, так и размер градин — от 2 до 10 сантиметров и более. В Италии зафиксирован рекорд — град размером 19 сантиметров.

По долгосрочным прогнозам, число таких катастроф в будущем продолжит расти. Согласно данным международных страховых аналитиков, риски разрушительных штормов и града в Европе могут вырасти на 40%. Это окажет прямое влияние и на латвийский рынок страхования, констатируют страховщики.

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