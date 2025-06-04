ЛДЗ всё ещё надеется на китайский транзит

По его словам, Латвия до сих пор не использует в полной мере свои возможности как транзитная страна. «Много лет была надежда, что Латвия сможет стать частью цепочек поставок из Китая в Европу. Это логично с учётом нашего географического положения», — отметил он.

Гринбергс напомнил о некогда существовавшем формате «16+1», который объединял Китай и страны Центральной и Восточной Европы с целью развития нового Шёлкового пути. Однако страны Балтии вышли из этого формата, и ситуация изменилась.

Он подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с Китаем у Ldz остаётся, как и к взаимодействию с Казахстаном, который может способствовать стабильности транзитных потоков. Однако главный барьер — необходимость прохождения китайских грузов через территорию России, которая, по словам Гринбергса, использует различные методы, чтобы ограничить транзит в сторону Латвии.

В нынешних условиях, признал глава Ldz, компания находится в «низкой стартовой позиции» по отношению к китайскому транзиту.

Тем временем, финансовая ситуация в компании остается сложной: в 2023 году оборот концерна сократился на 11,3%, составив 233,7 млн евро, а убытки выросли до 39,4 млн евро. Убытки материнской компании в 2024 году составили почти 59 млн евро — на 81,4% больше, чем годом ранее.