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15 стран Запада призвали признать палестинское государство

© Deutsche Welle 30 июля, 2025 14:28

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15 стран Запада во главе с Францией выступили с совместным заявлением, в котором призвали признать независимое палестинское государство. Документ подписали министры иностранных дел по итогам конференции в Нью-Йорке, посвященной палестино-израильскому конфликту. 

На прошлой неделе Франция первой из крупных стран Запада объявила о намерении в сентябре официально признать палестинское государство. Это решение вызвало критику со стороны Израиля и США, но ряд стран поддержали его. Накануне о возможности признать палестинское государство объявила Великобритания.

Макрон: Франция в сентябре признает палестинское государство

В совместном заявлении, которое подписали главы МИД Финляндии, Ирландии, Испании, Португалии, Люксембурга, Словении, Мальты, Андорры, Сан-Марино, Норвегии, Исландии, Австралии, Канады и Новой Зеландии, осуждается нападение палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и содержится призыв к освобождению заложников.

В то же время подписанты указывают на тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, где Израиль продолжает операцию против ХАМАС, и призывают к прекращению боевых действий. Они выражают готовность работать над "моделью будущего" для сектора Газа, которая включала бы его восстановление, разоружение ХАМАС и отстранение его от управления регионом. Они также отмечают, что власти Палестинской автономии взяли на себя ряд обязательств, в том числе о проведении выборов и о демилитаризации будущего палестинского государства.

Министры заявили, что их страны "уже признали, выразили или выражают готовность" к признанию палестинского государства и призывают другие страны присоединиться к ним.

 Заявление Великобритании

Премьер Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что Великобритания готова признать палестинское государство уже в сентябре, если до этого времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа. Изменение позиции Лондона, как и ряда других стран, во многом связано с сообщениями о тяжелой гуманитарной ситуации и голоде в Газе. Израиль обвиняют в том, что он препятствует палестинцам в доступе к гуманитарной помощи. Израильские власти отвергают обвинения, возлагая вину на ХАМАС.

В соответствии с резолюциями ООН, на территории бывшей британской подмандатной территории Палестина предполагалось создать два государства - еврейское и арабское. Еврейское государство Израиль было создано в 1948 году. Палестинское государство тогда создано не было, запланированные для него территории сначала перешли под контроль Египта и Иордании, а затем - Израиля. Впоследствии была образована Палестинская автономия, власти которой добиваются международного признания независимости палестинского государства. На данный момент ее признали около 150 стран-членов ООН. США и Израиль отказываются признавать палестинское государство. Германия в настоящее время тоже не готова к этому.

Согласно резолюциям ООН, территория палестинского государства должна состоять из Западного берега реки Иордан, частично находящегося под управлением Палестинской автономии, а также из сектора Газа и Восточного Иерусалима. Израиль, контролирующий большую часть этих территорий, не согласен с такими границами. При этом сектор Газа частично находится под контролем группировки ХАМАС.

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