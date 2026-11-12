Pasākumu mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi, optimizēt enerģijas patēriņu, panākt kopējo ēku primārās enerģijas ietaupījumu 30% apmērā, kā arī nodrošināt pāreju uz atjaunojamiem resursiem.
Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī, kur augu kolekciju uzturēšanai un papildu apgaismojumam diennakts tumšajā laikā nepieciešams liels elektroenerģijas daudzums, administrācijas ēkai plānots uzstādīt 100 saules paneļus un divas akumulatoru iekārtas.
Akumulatori gadā uzkrās vismaz pusi no saražotās enerģijas. Dienā uzkrātā elektroenerģija nodrošinās augiem vajadzīgo apgaismojumu nakts stundās, vienlaikus samazinot atkarību no elektrotīkla piegādēm un iespējamiem traucējumiem.
Darbus plānots pabeigt divu gadu laikā. Saules elektrostacijas un akumulatoru uzstādīšana izmaksās 100 000 eiro, no kuriem 80% jeb 80 000 eiro plānoti no Modernizācijas fonda, bet 20% jeb 20 000 eiro — no valsts budžeta.
Savukārt DAP biroja ēkā Siguldā plānots atteikties no dabasgāzes. Ēkā tiks izbūvēta jauna apkures sistēma ar zemes siltumsūkni un vertikālajiem ģeotermālajiem urbumiem.
Tāpat plānots uzstādīt saules paneļus un elektriskos ūdens sildītājus vasaras sezonai, pārbūvēt un automatizēt ventilācijas sistēmu, kā arī nomainīt jumta logus uz trīs stiklu pakešu logiem ar saules žalūzijām.
Uzlabojumi ļaus mazināt siltuma zudumus ziemā un novērst ēkas pārkaršanu vasarā. Darbi centrālā biroja ēkā turpināsies līdz 2028. gada pavasarim.
Centrālā biroja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas kopējās attiecināmās izmaksas ir 638 445 eiro, no kurām 85% jeb 542 678 eiro plānoti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet 15% jeb 95 767 eiro — no valsts budžeta.
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