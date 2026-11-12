Pēc tam, kad pavasarī Valkas mērs un Vidzemes partijas līderis, viens no Bumeranga izveidotājiem Vents Armands Krauklis negaidīti paziņoja, ka 15. Saeimas vēlēšanās startēs no Latvija pirmajā vietā saraksta, izskanēja informācija, ka Bumerangs kā grupa vairs neeksistē. Bet tā kā Krauklis par Saeimas deputātu nekļuva un viņa klātbūtne LPV Vidzemes saraksta augšgalā nepalīdzēja Šlesera vadītajai partijai uzvarēt Valkas novadā, varbūt pārējie Bumeranga mūziķi tomēr piedos Krauklim šādu politiski nepārdomāto sānsoli?
Nodevis ideālus?
Kad parādījās pirmā informācija, ka rudenī plānotie Bumeranga jubilejas koncerti atcelti, grupas mūziķis Aivars Trēziņš laikrakstam Ziemeļlatvija paskaidroja: “Grupas koncerti ir atcelti neatrisināmu domstarpību dēļ. Grupas darbība tika pārtraukta, apturēta un slēgta. Bumerangs vairs neeksistē kā grupa, tāpēc šie koncerti bija jāatceļ. To jau nav grūti saprast, kas tās ir par problēmām. Visus gadus uz kā ir balstīts grupas repertuārs? Par ko mēs dziedājām un par ko runājām? Tas tagad viss ir paslaucīts zem vienas vietas. Grupas repertuārs neiet kopā ar viņa (domāts V. A. Krauklis – redakcijas piebilde) kursu, kas tagad tur ir. Cilvēkiem vienkārši ir jāsaprot, ka es negribu locīties.”
Arī tagad, kad pagājis pusgads un vēlēšanu kaislības norimušas, Trēziņš paliek nelokāms. “Laikrakstam Ziemeļlatvija viss tika pateikts. Tā ir balta patiesība un nekas nav melots. Tie, kas mūs atceras un labi pazīst jau no Bumeranga pirmsākumiem, lieliski zina, ko mēs ne tikai dziedājām no skatuves, bet arī – kādus uzskatus paudām, ko sludinājām, par kādām vērtībām iestājāmies. Un tieši Vents visaktīvāk pats to darīja! Bet, kad viņš paziņoja par piesliešanos tās partijas sarakstam, mūs pārņēma šoks. Jo tas viss neiet kopā ar mūsu uzskatiem, arī ar to, ko plānojām dziedāt jubilejas koncertos. Mūs baidīja tas, ko viņš sāktu runāt šajos koncertos…” žurnālam Jauns&Privāts teic Bumeranga akordeonists, piebilstot: “Nē, nē. Mēs savas domas neesam mainījuši.”