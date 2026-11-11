Dokumentos kaķene reģistrēta ar numuru VPM-1442 kā valstij piekritīgs dzīvnieks. Kāpēc viņa nonākusi valsts īpašumā, nav paskaidrots. Pašlaik kaķene atrodas biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” aprūpē Mežapurva ielā 2, Rīgā.
Piedāvājumus pieņem līdz 12. novembra plkst. 8.00. Ja vairāki pretendenti piedāvās vienādu augstāko cenu, priekšroka būs tam, kurš pieteicies agrāk. Pretendentiem pārbaudīs, vai nodokļu parādi nepārsniedz 150 eiro, vai nav pasludināts maksātnespējas process un vai viņi nav iekļauti sankciju sarakstos. Uzvarētājam pilna summa būs jāsamaksā divu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
Īpašu uzmanību piesaista dokumenta valoda. Kaķenes daudzums norādīts kā “1 gab.”, bet viņas nodošanu pircējam paredzēts noformēt “pēc daudzuma, sortimenta un kvalitātes”. Vienā no punktiem pat minēta situācija, kad pircējs neizņem “dzīvnieku vai tā daļu”, — formulējums, kas izskatās palicis no mantas pārdošanas dokumenta veidnes.
Tikmēr atsevišķas prasības kaķenes turpmākajiem dzīves apstākļiem publicētajos noteikumos nav paredzētas. Starp pretendentiem, kuri izturēs minētās pārbaudes, galvenais uzvarētāja izvēles kritērijs būs piedāvātā summa.
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