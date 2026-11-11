Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 409 «Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība» (turpmāk – noteikumi) darbnespējas lapu personai izsniedz kādā no noteikumu 2. punktā paredzētajiem gadījumiem, proti:
sakarā ar slimību vai traumu, kuras dēļ persona zaudējusi darbspējas;
sakarā ar arodslimību, kuras dēļ persona zaudējusi darbspējas;
sakarā ar nelaimes gadījumu darbā;
saņemot ārstniecisko vai profilaktisko medicīnisko palīdzību, tostarp saistībā ar protezēšanu vai ortozēšanu, kas tiek veikta stacionārā;
ja noteikta izolācija karantīnas dēļ.
Turklāt personai darbnespējas lapu izsniedz, lai koptu bērnu vecumā līdz 14 gadiem, ja karantīnas laikā nepieciešama bērna izolācija. Tāpat darbnespējas lapu izsniedz, lai koptu:
— slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem;
— bērnu vecumā līdz 14 gadiem, kurš guvis traumu, kas saistīta ar kaula lūzumu;
— slimu bērnu vecumā līdz 18 gadiem, kurš sirgst ar smagu slimību, kam nepieciešama ilgstoša ārstēšana, ja ārstu konsilijs noteicis, ka ārstēšanas laikā nepieciešama nepārtraukta vecāka klātbūtne;
— slimu bērnu vecumā līdz 18 gadiem, par kuru piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.
Papildus iepriekš minētajam darbnespējas lapu personai izsniedz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.
Vienlaikus noteikumu 29.1. punkts paredz īpašu gadījumu, kad darbnespējas lapu var izsniegt bērna tēvam, ja māte slimības, traumas vai citu ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ nespēj rūpēties par bērnu pirmajās 42 dienās pēc dzemdībām. Taču, tā kā jūsu bērnam jau ir 11 mēneši, šis izņēmums konkrētajā situācijā nav piemērojams.
Secinājums
Tādējādi, ja vīrs un bērns ir veseli, vīrs nevar saņemt darbnespējas lapu tikai tādēļ, ka sieva pēc operācijas īslaicīgi nespēj patstāvīgi rūpēties par 11 mēnešus vecu bērnu. Arī fakts, ka sieva ir vīra apgādībā un viņai pēc operācijas nepieciešama palīdzība, pats par sevi nav patstāvīgs pamats darbnespējas lapas izsniegšanai vīram.
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