Latvijas Attīstības fonds plānots kā holdinga kompānija, kura pārvalda valsts kapitālsabiedrības. Kulbergs skaidroja, ka pēc fonda izveides valsts kapitālsabiedrības finansējumu kapitāla tirgū ar obligāciju emisiju palīdzību nemeklēs katra atsevišķi, bet obligāciju emisiju veiks holdinga kompānija.
Kulberga ieskatā Latvijas Attīstības fonds piecos gados ar obligāciju emisijām varētu piesaistīt 1,5 miljardus eiro, savukārt šīs investīcijas ekonomikā varētu ģenerēt vēl papildu sešus miljardus eiro.
Kulbergs stāstīja, ka Latvijas Attīstības fonda investīcijām būs trīs galvenie virzieni, kuros privātais kapitāls viens pats neienāk — mājokļi, aizsardzība un ekonomikas robotizācija. Plānotās 1,2 miljardu eiro investīcijas Latvijas Attīstības fonds ieguldītu kopā ar bankām un institucionālajiem investoriem.
Tostarp, pēc Kulberga skaidrotā, ja Latvijas Attīstības fonds mājokļu izbūvē ieguldīs 600 miljonus eiro, tad piecos gados, piesaistot privāto kapitālu, šīs investīcijas sasniegšot 2,9 miljardus eiro. Aizsardzības industrijā, ieguldot 150 miljonus eiro, kopējās investīcijas varētu sasniegt 300 miljonus eiro. Savukārt robotizācijā, ieguldot 450 miljonus eiro, kopējās investīcijas varētu augt līdz 2,8 miljardiem eiro.
Tāpat premjers minēja, ka šī fonda izveide un tā veiktās obligāciju emisijas ļaušot palielināt otrā pensiju līmeņa investīciju iesaisti Latvijas ekonomikā no esošajiem 8% līdz 20%.
Fonda bāzes scenārija aprēķini paredz, ka 2030. gadā Latvijas IKP varētu būt aptuveni par 1,7% lielāks nekā scenārijā bez fonda. Aprēķinātie papildu nodokļu ieņēmumi 2027.-2030. gadā kopā būtu aptuveni 0,8 miljardi eiro. Tā ir modelēta ietekme, kuras sasniegšana būs atkarīga no investoru iesaistes, projektu īstenošanas un fonda finansēšanas nosacījumiem.
Jau ziņots, ka Kulbergs vēlas līdz 2030. gadam Latvijā panākt tādu finansiālo situāciju, kāda bija 2018. gadā, tādējādi nākamajos četros gados budžetā jāietaupa 2,875 miljardi eiro.
To premjers otrdien paziņoja preses konferencē, norādot, ka 2018. gadā Latvijas reālā izaugsme bija 4%.
Strādājošo skaitu premjers 2030. gadā grib palielināt līdz 909 000. Tas būtu par 26 000 nodarbināto vairāk nekā 2025. gadā.
Kulbergs apgalvoja, ka tad, ja Latvijā strādātu 909 000 cilvēku, valsts ik gadu saņemtu aptuveni 290 miljonus eiro vairāk nodokļos.
Premjers prezentācijā minēja, ka šos cilvēkus varētu atrast starp aptuveni 28 000 jauniešu, kas nestrādā un nemācās. Viņus varētu stimulēt strādāt, pirmajos trijos darba gados ļaujot strādāt ar samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi.
Tāpat darbinieki meklējami starp apmēram 15 000 jauno māmiņu bērnu kopšanas atvaļinājumā. Kulbergs rosina, ka viņām varētu ļaut strādāt uz pusslodzi, nezaudējot vecāku pabalstu.
Savukārt seniorus iesaistīties darba tirgū varētu mudināt, paredzot mazākas darba devēja sociālās iemaksas un elastīgu slodzi. Tāpat kā resurss šo darba vietu aizpildīšanai Kulbergs izcēla 3000-6000 valsts sektorā strādājošo, kas varētu pāriet uz privāto sektoru.
Kulberga iecere nākamajos četros gados valsts budžetā ietaupīt 2,875 miljardus eiro paredz 2027. gadā ietaupīt 822 miljonus eiro, 2028. gadā — 667 miljonus eiro, 2029. gadā — 675 miljonus eiro, bet 2030. gadā — 711 miljonus eiro.
Aprēķini rāda, ka vidēji un smagi šāda ietaupīšana skaršot 49% sabiedrību.
Kulbergs saredz, ka ietaupīt var sešos virzienos. Valsts pārvaldē četros gados varot ietaupīt aptuveni 900 miljonus eiro. Tas ietvertu amata vietu skaita samazināšanu, centralizētus valsts iepirkumus standartizētām precēm, kā arī kopīgi administratīvie pakalpojumi iestādēm.
Ar nozaru reformu palīdzību četros gads ietaupījumus būtu aptuveni 650 miljoni eiro. Tas nozīmētu slimību lapu un pabalstu administrēšanu, slimnīcu sadarbības tīklu veselības aprūpē un citas reformas.
Savukārt kapitāla, ieņēmumu un vienreizējo pasākumu sadaļā plānotais fiskālais efekts ir 540 miljoni eiro četros gados. Tas varētu nozīmēt citastarp fiksēta IIN neapliekamā minimuma ieviešanu un valsts uzņēmumu brīvo līdzekļu izmantošanu.
Noteikumu un administratīvās disciplīnas stiprināšana varētu dot vēl 370 miljonus eiro četru gadu laikā. Šis virziens būtu saistīts ar atkritumu un apropriāciju disciplīnas uzlabošanu un prioritāro pasākumu pārskatīšanu.
Kulberga plāns ietver arī dažādu atbalsta mērķēšanas aktivitāšu pārskatīšanu, kas četros gados varētu dot aptuveni 190 miljonus eiro, bet automātisko izdevumu dzinēju ierobežošana premjera ieskatā varētu dot ietaupījumu vēl 40 miljonu eiro apmērā. Tas ietvertu, piemēram, atvaļināšanas pabalstu loka pārskatīšanu un izdienas pensiju sistēmas reformu.
Premjers otrdienas preses konferencē vairākas reizes kritizēja iepriekšējo valdību darbu, uzsverot, ka tādā garā tērēt vairs nedrīkstēja. Viņaprāt, valsts patiesā finanšu situācija no iedzīvotājiem tikusi slēpta un arī viņam neesot bijis zināms, ka tā esot tik slikta.
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