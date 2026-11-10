Cilvēkiem rokās bija pašdarināti plakāti ar dažādiem saukļiem, piemēram, «Kultūra nav hobijs», «Strādāt par grašiem nav māksla», «Darbs muzejā=māksla (iz)dzīvot», «Laimes lācis [ne]atnāks», «Pastāvēs, kas saņems algu», «Gudrībai ir robežas, muļķībai nav», «Kultūra ir darbs», «Mēs gribam strādāt Latvijā, vai jūs gribat mūs?» un citiem.
Gājiena dalībnieki apstājās ne tikai pie Brīvības pieminekļa, kur nodziedāja valsts himnu, bet arī pie Ministru kabineta, kur pie viņiem iznāca gan kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), gan premjers Andris Kulbergs (AS).
Premjers pauda gatavību uzklausīt nozares priekšlikumus. Viņš uzsvēra, ka kultūra ir tikpat būtiska kā veselība, izglītība, aizsardzība un drošība, savukārt izaicinājums būs sabalansēt šīs intereses un prioritātes.
Pēc Kulberga paustā, nākamā kultūras ministra uzdevums būs panākt skaidrību par finansējumu nākamajiem gadiem.
Gājiens sākās pie LNOB, tā maršruts veda gar Brīvības pieminekli un Ministru kabinetu, bet galapunkts bija pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja.
Akcijas «Kultūra (iz)dzīvo» rīkotāji uzsver, ka 2026. gada otrajā ceturksnī vidējā bruto darba samaksa kultūras mantojuma iestādēs bija 1395 eiro, skatuves mākslas nozarē — 1365 eiro, savukārt sabiedriskajā sektorā vidēji — 1926 eiro.
«Ilgstoši zemais atalgojums veicina pieredzējušu speciālistu aizplūšanu no nozares un Latvijas, vienlaikus apgrūtinot jaunu profesionāļu piesaisti. Tā ir problēma, kuras sekas nākotnē izjutīs visa sabiedrība — kultūras piedāvājuma kvalitātē, daudzveidībā un pieejamībā,» pauž akcijas rīkotāji.
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