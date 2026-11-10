Kriminālprocess sākts jau 26. janvārī saistībā ar aizdomām par smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu. Izmeklēšanā noskaidrota grupējuma iespējamā saistība ar svešas mantas tīšu iznīcināšanu dedzinot, kā arī vardarbību pret personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Īpaši satraucoša detaļa: grupējumā bijuši iesaistīti pat bērni, kuri vēl nav sasnieguši 14 gadu vecumu. Kratīšanu laikā policisti atraduši skinhediem raksturīgu apģērbu, smagus zābakus, nozīmītes un attēlus, kā arī maskas, kastetes, nažus un ieročiem līdzīgus priekšmetus. Daži no atrastajiem priekšmetiem, iespējams, izmantoti izmeklēšanā aplūkotajos noziegumos.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju aizturētie paši sevi pieskaita skinhediem un šo piederību uzsver arī ar savu ārējo izskatu.
Trīs nepilngadīgie oficiāli atzīti par aizdomās turētajiem. Viņiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Atsevišķi tiek lemts par diviem grupējuma dalībniekiem, kuri iespējamo noziegumu izdarīšanas brīdī vēl nebija sasnieguši 14 gadu vecumu. Latvijā kriminālatbildība iestājas no 14 gadu vecuma, tādēļ attiecībā uz jaunākiem bērniem materiāli var tikt nosūtīti tiesai, lai lemtu par audzinoša rakstura piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu.
Izmeklēšana tiek veikta pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem. Viens no tiem paredz atbildību par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu, ja nodarījums saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu personu grupā. Maksimālais sods par šādu noziegumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem.
Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu dedzinot paredzēts sods līdz pat desmit gadiem cietumā.
Tomēr lietā ir vēl kāda negaidīta epizode. Kriminālprocess kvalificēts arī pēc panta par tādu pornogrāfisku materiālu nelikumīgu apriti vai pārsūtīšanu, kuros iesaistīti mazgadīgi bērni. Par šādu noziegumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem. Policija pagaidām neatklāj, kā tieši šī epizode ir saistīta ar grupējuma darbību.
Likumsargi aicina vecākus pievērst pastiprinātu uzmanību pārmaiņām bērnu uzvedībā, viņu draugu lokam, interesēm un saturam, ko viņi patērē viedierīcēs. Īpaša uzmanība jāpievērš neparastas simbolikas, priekšmetu un apģērba pēkšņai parādīšanās, kas varētu liecināt par pusaudža iesaistīšanos bīstamā vidē.
Izmeklēšana turpinās. Plašāku informāciju policija pagaidām neizpauž. Personu vainu var konstatēt tikai tiesa.
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