Naktī uz trešdienu mākoņu daudzums būs mainīgs. Atsevišķos rajonos iespējams smidzinošs lietus, savukārt vietās, kur debesis skaidrosies, gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles. Saskaņā ar LVĢMC prognozi gaiss atdzisīs līdz -2…+3 grādiem, bet jūras piekrastē būs nedaudz siltāks. Pūtīs pārsvarā lēns dienvidu vējš.
Dienā saule tikai retumis parādīsies starp mākoņiem. Dažviet gaidāms neliels lietus, iespējams arī slapjš sniegs. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs no +2 līdz +6 grādiem. Nakts salnu un nokrišņu dēļ atsevišķi ceļu posmi var kļūt slideni.
Arī Rīgā trešdien gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Saskaņā ar Norvēģijas Meteoroloģijas institūta prognozēm gaisa temperatūra būs aptuveni +1…+5 grādi, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu aptuveni 3–5 metri sekundē.
Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs mitrāks. Visvairāk nokrišņu sinoptiķi prognozē Kurzemē un Vidzemes rietumu daļā, turklāt tie pārsvarā būs lietus veidā.
Jau ceturtdien, 12. novembrī, piekrastē iespējama dienvidu vēja pastiprināšanās, brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 18 metriem sekundē.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa Latvijā kopumā gaidāma par vienu līdz diviem grādiem vēsāka nekā novembra klimatiskā norma. Tomēr turpmākajās nedēļās gaisa temperatūra, visticamāk, atkal pārsvarā būs augstāka par normu.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.