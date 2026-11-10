Militārais eksperts komentēja 7. novembrī Jēkabpilī notikušo lauksaimnieku protesta akciju «Asins graudiem — nē!», kuras dalībnieki pieprasīja pilnībā pārtraukt Krievijas graudu tranzītu. Protestētāji uzskata, ka šādi pārvadājumi palīdz finansēt Krievijas kara mašīnu.
«Bieži vien Eiropa uzvedas kā tāda palaistuve,» izteicās Slaidiņš, raksturojot pretrunas Eiropas valstu politikā attiecībā pret Krieviju. Viņaprāt, ir grūti izskaidrot ukraiņiem, kāpēc Latvijas iedzīvotāji ziedo naudu Ukrainas karavīriem, valsts sniedz militāro un cita veida palīdzību, bet vienlaikus Latvijas dzelzceļš un ostas joprojām tiek izmantotas Krievijas graudu eksportam.
Slaidiņš uzskata, ka politiķiem būtu skaidri un saprotami jāatbild, kāpēc šo tranzītu nevar apturēt. Ja pastāv juridiski, ekonomiski vai starptautiski šķēršļi, sabiedrībai ir tiesības zināt, kādi tie ir.
Militārais eksperts pieļāva, ka jautājuma risinājumu varētu ietekmēt gan Eiropas Savienības, gan Amerikas Savienoto Valstu nostāja. Tomēr, viņaprāt, tas neatbrīvo Latvijas politiķus no pienākuma izskaidrot savus lēmumus.
Kā piemēru Slaidiņš minēja Igauniju, kas 8. oktobrī ieviesa nacionālās sankcijas, aizliedzot Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu. Pēc viņa teiktā, Igaunijai izdevies pieņemt šādu lēmumu bez būtiskām negatīvām sekām.
Tomēr šim salīdzinājumam ir būtiska nianse. Atšķirībā no Latvijas, kur Krievijas graudu tranzīta apjomi mērāmi miljonos tonnu, caur Igauniju šādi pārvadājumi praktiski nenotika jau pirms aizlieguma ieviešanas. Tādēļ Igaunijas lēmuma ekonomiskās sekas nevar tieši salīdzināt ar iespējamajām sekām Latvijā.
Savukārt Lietuvā, kā norādīja Slaidiņš, līdzīgu ierobežojumu ieviešana saistīta ar juridiskām problēmām un iespējamiem ievērojamiem finansiāliem zaudējumiem.
Tikmēr Krievijas graudu tranzīts caur Latviju turpina pieaugt. Saskaņā ar novembra sākumā publiskotajiem datiem šogad pārvadāto kravu apjoms vairāk nekā trīskāršojies. Lai gan Krievijas graudu laišana brīvā apgrozībā Latvijā ir aizliegta, to tranzīts uz trešajām valstīm joprojām ir atļauts.
Slaidiņš ironizēja, ka Latvijā gandrīz jebkurš nozīmīgs jautājums pārvēršas sarežģītā un ilgstošā procesā. Kā piemērus viņš minēja arī airBaltic un Rail Baltica, kuru problēmas gadiem ilgi tiek apspriestas, taču atbildība par pieņemtajiem lēmumiem bieži paliek neskaidra.
Militārā eksperta ieskatā Krievijas graudu tranzīta jautājums nav tikai ekonomiska problēma. Tas ir arī morālas konsekvences jautājums valstij, kas sevi uzskata par vienu no uzticamākajām Ukrainas atbalstītājām.
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