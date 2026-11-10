Sadursme izraisījusies biezas miglas apstākļos netālu no Jambolas uz autoceļa, kas savieno Sofiju ar Burgasu.
Negadījumā bija iesaistīti aptuveni 86 vieglie un kravas automobiļi, ziņu aģentūrai BTA sacīja Jambolas reģiona vadītājs Georgijs Čalakovs.
Cietušie nogādāti slimnīcās tuvējās pilsētās.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem 2025. gadā Bulgārijā uz vienu miljonu iedzīvotāju bija 71 ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušais, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā.
Lielajā traģisko autoavāriju skaitā tiek vainoti gan bezatbildīgie braukšanas paradumi, gan bēdīgais ceļu stāvoklis un slikti funkcionējošā tieslietu sistēma.
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