Tāpat apsūdzētajai piespriesta probācijas uzraudzība uz diviem gadiem. Šādu sodu tiesas debatēs lūdza piemērot arī prokurors Roberts Urdziņš.
Pilnu tiesas spriedumu procesa dalībnieki varēs pieprasīt desmit dienu laikā no pasludināšanas brīža. To varēs pārsūdzēt desmit darbdienu laikā.
Apsūdzētās advokāts Oskars Ondrups žurnālistiem norādīja, ka tiesas spriedumu pārsūdzēs, jo sods viņam neliekas samērīgs. Pati apsūdzētā pauda nožēlu par piespriesto sodu.
Prokurors tiesas debatēs norādīja, ka apsūdzētā nenoliedza video publikāciju un atzina, ka tie publicēti no viņas profila.
Urdziņš skaidroja, ka, lai gan Masenko nav iepriekš sodīta un viņas personību neraksturo negatīvas īpašības, prokurors uzskata, ka, vērtējot apsūdzībā norādīto video saturu, viņai piemērojams brīvības atņemšanas sods.
Savukārt apsūdzētās aizstāvis debatēs norādīja, ka apsūdzētā «TikTok» platformu izmantojusi nepārdomāti un vieglprātīgi, vēloties izcelties sabiedrības acīs, nevis paust atbalstu Krievijas agresijai vai ietekmēt citus cilvēkus.
Ondrups skaidroja, ka Masenko nožēlo savu rīcību un lūdza viņu attaisnot.
Prokurors savukārt nepiekrita aizstāvības argumentam, ka apsūdzētā nav apzinājusies savu publikāciju nozīmi. Viņš norādīja, ka lietā konstatēts vairāk nekā 20 publikāciju, turklāt līdzīga rakstura ierakstu esot bijis vēl vairāk nekā apsūdzībā norādīts.
Pēdējā vārdā Masenko pauda nožēlu par savu rīcību, uzsverot, ka video nav publicējusi ar mērķi slavināt kara noziegumus vai ietekmēt citus cilvēkus. Viņa atzina, ka šādi rīkoties nevajadzēja, taču noliedza, ka būtu paudusi savu viedokli vai propagandējusi kādu ideoloģiju.
Masenko arī uzsvēra, ka ir Latvijas pilsone, nebrauc uz Krieviju vai Baltkrieviju un nevēlas ar savu rīcību radīt iespaidu, ka atbalsta kara noziegumus. Viņa norādīja, ka jau četrus mēnešus pavadījusi apcietinājumā un uzskata, ka ar to savu sodu ir izcietusi.
Kā skaidroja apsūdzētā, viņa tika apcietināta uzreiz pēc pratināšanas Valsts drošības dienestā (VDD).
Kā vēstīts, laikā no 2024. gada aprīļa līdz jūlijam persona sociālajā tīklā «TikTok» publicēja vairākus video ar komentāriem krievu valodā, kas bija pieejami neierobežotam personu lokam, tādējādi apzināti publiski slavinot un attaisnojot Krievijas bruņoto spēku izdarītos kara noziegumus pret Ukrainu, iepriekš par apsūdzību informēja prokuratūra.
Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem un probācijas uzraudzību līdz trim gadiem.
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