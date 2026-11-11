«Rīts sākās draņķīgi. Video saņēma kaudzi komplimentu, bet patronu nesavācās pat desmit. Šagāla nebūs,» paziņoja mākslinieks. Ar «patroniem» viņš domā maksājošos atbalstītājus, kuru ziedojumi ļauj turpināt darbu pie animācijas filmām.
Kuvajevs neslēpj vilšanos. Pēc viņa teiktā, mākslinieka darbs mūsdienās tiek novērtēts tik zemu, ka pat pārdevēja palīgs tirdzniecības zālē pelna vairāk.
«Mans darbs nav pat tukšas alus pudeles vērts, kaut arī tu būtu septiņreiz gudrāks par citiem,» žēlojas animators.
Īpaši rūgti tas izklausās no cilvēka, kurš animācijai veltījis vairākus gadu desmitus. Kuvajevs gatavojas pabeigt iesākto «Masjaņas» sēriju un pēc tam nopietni pievērsties cita darba meklējumiem.
«Pabeigšu šo «Masjaņas» sēriju un meklēšu citu darbu. Apnicis lūgt pa pieciem dolāriem. Es daudz ko protu. Varu strādāt pat par santehniķi vai elektriķi. Viņu darbs tiek apmaksāts daudz labāk nekā manējais,» viņš raksta.
Oļegs Kuvajevs dzimis 1967. gadā Ļeņingradā. Plašu popularitāti viņš ieguva 2000. gadu sākumā, pateicoties «Masjaņai», vienam no pirmajiem patiesi populārajiem animācijas seriāliem krievvalodīgajā internetā.
Galvenā varone, sarkastiska Sanktpēterburgas meitene ar raksturīgu balsi un savdabīgu humora izjūtu, ātri kļuva par interneta slavenību. Viņas piedzīvojumus kopā ar Hrjundeļu un Lohmatiju skatījās miljoniem cilvēku.
Pirmā «Masjaņas» sērija parādījās 2001. gadā. Ceturtdaļgadsimta laikā Kuvajevs radījis vairāk nekā 190 epizožu. Starp citiem viņa pazīstamākajiem projektiem ir animācijas seriāli «Bo veikaliņš» («Магазинчик Бо»), «Eži un Petručo» («Ежи и Петруччо») un «Seši ar pusi» («Шесть с половиной»).
Kopš 2006. gada mākslinieks dzīvo Izraēlā. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā viņš ieņēma stingru pretkara nostāju un šai tēmai veltīja veselu virkni «Masjaņas» sēriju.
Krievijā šāda darbība izraisīja varasiestāžu vēršanos pret mākslinieku. Animācijas seriāla tīmekļvietne tika bloķēta, 2023. gada decembrī Kuvajevs tika iekļauts tā dēvēto ārvalstu aģentu reģistrā, bet vēlāk pret viņu tika ierosināta krimināllieta. 2026. gada oktobrī Krievijas tiesa aizmuguriski piesprieda māksliniekam četru gadu un viena mēneša cietumsodu.
Vienlaikus Kuvajevs atzīst, ka nav saņēmis cerēto atbalstu arī no Ukrainas, kuras aizstāvībai viņš vairākkārt veltījis savus darbus.
«Es esmu izveidojis tik daudz pretkara multfilmu. Domājat, Ukraina kaut vienu no tām parādīja televīzijā, atbalstīja mākslinieku? Nekā nebija,» viņš raksta.
Veidojas paradoksāla situācija. Krievijā Kuvajevs tiek vajāts par savu pretkara daiļradi, bet skatītāju finansiālais atbalsts izrādās nepietiekams, lai viņš varētu turpināt nodarboties ar iemīļoto darbu.
Pagaidām Kuvajevs nav paziņojis par «Masjaņas» galīgu slēgšanu. Tomēr viņa nodomi ir visai nopietni: pabeidzis kārtējo epizodi, mākslinieks gatavojas meklēt citu ienākumu avotu. Nav izslēgts, ka animācijas filmu veidošanas vietā viņam patiešām nāksies pievērsties elektriķa vai santehniķa darbam.
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