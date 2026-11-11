Visvairāk nokrišņu gaidāms Kurzemē, kur pārsvarā līs. Savukārt Zemgalē nokrišņu būs vismazāk. Debesis lielākoties klās mākoņi, lai gan piektdien, 13. novembrī, saule uzspīdēs biežāk.
Viena no galvenajām laikapstākļu pārmaiņām būs vēja pastiprināšanās. Ceturtdien pūtīs dienvidu vējš, bet nedēļas nogalē tas iegriezīsies no rietumiem un dienvidrietumiem. Jūras piekrastē brāzmas var sasniegt 20 metrus sekundē jeb 72 kilometrus stundā.
Tomēr ievērojama temperatūras pazemināšanās pagaidām nav gaidāma. Gan naktīs, gan dienās gaisa temperatūra svārstīsies no nulles līdz +7 grādiem. Svētdien, 15. novembrī, kļūs nedaudz siltāks, un termometra stabiņš var pakāpties vēl par pāris grādiem.
Tādējādi gaidāmā nedēļas nogale solās būt drīzāk rudenīga nekā ziemīga. Noturīgas sniega segas vietā Latvijas iedzīvotājus sagaida lietus, slapjš sniegs un brāzmains vējš.
Visnepatīkamākie laikapstākļi varētu būt piekrastes rajonos, kur stipru vēju pavadīs lietus. Valsts centrālajā daļā nokrišņu gaidāms mazāk, taču mākoņainas debesis saglabāsies.
Tiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties dabā vai pie jūras, jārēķinās ar iespējamu vēja pastiprināšanos. Arī autovadītājiem jāatceras, ka temperatūrā ap nulli slapji ceļa posmi var kļūt slideni.
Tomēr īstas ziemas iestāšanās pagaidām atliekas. Saskaņā ar sinoptiķu provizoriskajām prognozēm nākamā nedēļa kopumā būs nedaudz siltāka par pašreizējo. Brīžiem turpinās līt, bet būtisks un ilgstošs aukstuma vilnis pagaidām nav gaidāms.
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