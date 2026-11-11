Pēc viņa teiktā, jau nākamgad valstij būs jārisina aptuveni pusmiljardu eiro liela negatīvās fiskālās telpas problēma. Vienkāršāk sakot, esošo saistību izpildei un plānoto izdevumu finansēšanai būs jāatrod papildu nauda.
Izvēles iespēju nav daudz. Nāksies vai nu samazināt izdevumus, vai palielināt budžeta ieņēmumus. Turklāt turpmākajos gados finanšu grūtības var kļūt vēl nopietnākas.
Hermanis norādīja, ka Latvija arī turpmāk dzīvos ar budžeta deficītu. Taču, viņaprāt, vēl bīstamākas ir valsts ilgtermiņa saistības, kas pašreizējos budžeta aprēķinos ne vienmēr ir pilnībā atspoguļotas.
Runa galvenokārt ir par lielajiem projektiem, kuru īstenošanai nepieciešams finansējums daudzu gadu garumā. To vidū eksperts minēja Rail Baltica, nacionālo aviokompāniju airBaltic un ar Eiropas zaļo kursu saistītos pasākumus.
Katrs no šiem projektiem paredz ievērojamus izdevumus ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Infrastruktūras būvniecība, izveidoto objektu uzturēšana, vides saistību izpilde un iespējamais turpmākais finansiālais atbalsts uzņēmumiem var prasīt jaunus ieguldījumus no valsts budžeta.
Pēc Hermaņa vērtējuma, kopējās finanšu vajadzības mērāmas miljardos eiro. Vienlaikus daudzu saistību galīgās izmaksas un to ietekme uz valsts finansēm vēl nav pietiekami skaidri apzināta.
Tas nozīmē, ka pašreizējā aptuveni pusmiljarda eiro budžeta problēma var izrādīties tikai daudz sarežģītāka perioda sākums. Tomēr runa nav par jau precīzi noteiktu papildu parāda summu. Eksperts galvenokārt brīdina par gaidāmo izdevumu apmēru un finanšu riskiem.
Runājot par jauno Ministru prezidentu Andri Kulbergu, Hermanis viņa kandidatūru novērtēja pozitīvi. Pēc eksperta domām, šāda izvēle ir loģiska, ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, politiķa iepriekšējo profesionālo pieredzi un Latvijas Darba devēju konfederācijas atbalstu.
Kulbergu viņš raksturoja kā enerģisku cilvēku, kurš rūpīgi analizē datus un nopietni iedziļinās finanšu jautājumos.
Tomēr pat šīs īpašības neatbrīvos jauno valdību no nepieciešamības pieņemt sāpīgus lēmumus.
Galvenā problēma ir tā, ka valstij vienlaikus jāfinansē ikdienas izdevumi, jāpilda jau uzņemtās saistības un jāmeklē līdzekļi agrāk sāktajiem dārgajiem projektiem.
Tāpēc jautājums vairs nav tikai par to, kur atrast nākamgad trūkstošo pusmiljardu eiro. Daudz svarīgāk ir saprast, cik valstij patiesībā izmaksās visi iepriekš pieņemtie lēmumi un kurus no tiem Latvija vispār var atļauties īstenot.
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