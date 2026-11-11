«Tika mēģināts neitralizēt mērķi. Provizoriskie dati liecina, ka netālu no Biržiem tika atrastas NATO iznīcinātāja izšautas raķetes atlūzas,» rakstīja Lietuvas valdības vadītājs.
Saskaņā ar Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra informāciju naktī reģionā tika konstatēti četri bezpilota lidaparāti un desmitiem radaru atzīmju, kas saistītas ar kontrabandas gaisa baloniem. Viens no droniem šķērsoja Lietuvas teritoriju, izraisot gaisa trauksmi vairākos valsts reģionos.
Taču visinteresantākā informācija izskanēja Lietuvas aizsardzības ministra Roberta Kauna paziņojumā. Pēc viņa sākotnējā vērtējuma, bezpilota lidaparāti, visticamāk, bija Ukrainas droni, kas devās uzbrukumā Krievijas ostai Ustjlugā un citiem objektiem Krievijas teritorijā. Tiek pieļauts, ka daļa lidaparātu novirzījās no sākotnējā maršruta.
Vienlaikus konkrētā bezpilota lidaparāta, pret kuru NATO iznīcinātājs izšāva raķeti, piederība vēl nav galīgi apstiprināta.
Pēc Lietuvas aizsardzības ministra teiktā, jau otrdienas vakarā, neilgi pirms pulksten 23, Baltkrievija pa īpašu sakaru kanālu brīdināja Lietuvu par neidentificētu lidojošu objektu tuvošanos. Baltkrievijas puse informēja, ka mēģina tos neitralizēt.
Sākotnēji brīdinājumi tika izsludināti Viļņas un Utenas reģionos. Daži objekti Lietuvas robežu nesasniedza, mainot lidojuma virzienu uz Latviju un Krieviju.
Pēc pusnakts Lietuvas gaisa telpā ielidoja vēl viens bezpilota lidaparāts. Saskaņā ar sākotnējo informāciju tas uz īsu brīdi nonāca arī Polijas gaisa telpā, pēc tam atgriezās Lietuvā un turpināja lidojumu uz ziemeļiem.
Tieši šo objektu mēģināja pārtvert NATO iznīcinātāji. Tomēr bezpilota lidaparāts netika iznīcināts un pameta Lietuvas gaisa telpu, dodoties Latvijas virzienā.
Kā iepriekš informēja Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, viens no naktī konstatētajiem bezpilota lidaparātiem šķērsoja Jēkabpils, Madonas, Cēsu, Gulbenes un Smiltenes novadus. To pavadīja NATO iznīcinātāji. Apes apkārtnē lidaparāts pameta Latvijas gaisa telpu un ielidoja Igaunijā.
Pagaidām nav galīgi noskaidrots, vai tas bija tas pats bezpilota lidaparāts, pret kuru tika izšauta raķete virs Lietuvas.
Lietuvas premjerministrs aicināja iedzīvotājus netuvoties aizdomīgiem priekšmetiem un nekādā gadījumā tiem nepieskarties. Par šādiem atradumiem nekavējoties jāziņo pa tālruni 112.
«Šīs nakts notikumi tiks rūpīgi izmeklēti,» apliecināja Sinkevičs.
Lietuva jau sadarbojas ar Poliju, Latviju un Igauniju, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Militārpersonām būs jānosaka bezpilota lidaparātu izcelsme, novirzīšanās no maršruta iemesli un neveiksmīgā pārtveršanas mēģinājuma apstākļi.
Nakts trauksmes ietekmēja arī civilo aviāciju. Gaisa telpas ierobežojumi Viļņas lidostā skāra trīs reisus un kopumā 465 pasažierus.
Tikmēr Krievijā tajā pašā naktī tika ziņots par bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ustjlugas ostai Ļeņingradas apgabalā, kur izcēlās ugunsgrēks. Tomēr tieša saistība starp šo uzbrukumu un Baltijas valstu gaisa telpā konstatētajiem bezpilota lidaparātiem pagaidām nav oficiāli apstiprināta.
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