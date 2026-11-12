Pārbaudes pamatā bija daudzas autovadītāju sūdzības. Tikai no 2026. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim PTAC saņēma 274 rakstveida iesniegumus un sniedza 189 konsultācijas pa e-pastu saistībā ar “Park Expert” piemērotajiem līgumsodiem un klientu iebildumu izskatīšanu.
Pārbaudē tika noskaidrots, ka uzņēmums izmanto automatizētu sistēmu, kas fiksē automašīnu iebraukšanas un izbraukšanas laiku autostāvvietās. Tā pati sistēma kontrolē pakalpojuma apmaksu un automātiski piemēro līgumsodus.
Šādas sistēmas izmantošana pati par sevi nav nelikumīga. Problēma, PTAC ieskatā, ir veidā, kā tā tiek izmantota.
Autovadītāji tika sodīti par formāliem noteikumu pārkāpumiem vai noteiktā termiņa pārsniegšanu, bieži vien neņemot vērā pārkāpuma ilgumu, autovadītāja veiktās darbības un pat faktiski samaksāto summu.
Īpaši daudz jautājumu radīja prakse piemērot līgumsodu uzreiz pēc piecu minūšu termiņa beigām, kas paredzēts autostāvvietas apmaksai vai transportlīdzekļa reģistrācijai.
PTAC uzskata, ka autovadītājam jānodrošina objektīvi nepieciešamais laiks, lai atrastu brīvu vietu, novietotu automašīnu, iepazītos ar noteikumiem, izlemtu, vai izmantot autostāvvietu, un veiktu nepieciešamās darbības apmaksai.
Īpašas bažas radīja autostāvvietas pie ārstniecības iestādēm. Slimnīcu un poliklīniku apmeklētājiem vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ var būt nepieciešams ilgāks laiks formalitāšu nokārtošanai.
Uzraudzības iestāde uzsver, ka līgumsods nedrīkst kļūt par regulāru papildu ienākumu avotu komercuzņēmumam. Tā apmērs un pamatotība jāvērtē, ņemot vērā konkrēto situāciju.
Savukārt “Park Expert” nepiekrīt pārmetumiem. Uzņēmums iepriekš aģentūrai LETA paziņoja, ka PTAC izplatīto informāciju par negodīgu komercpraksi uzskata par reputāciju graujošu un patieso situāciju neatspoguļojošu.
Zīmīgi, ka piemērotais sods pārsniedz uzņēmuma gada peļņu. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem 2025. gadā “Park Expert” apgrozījums sasniedza 3,41 miljonu eiro, divkāršojoties salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Savukārt peļņa samazinājās par 27,4% un bija 107 426 eiro.
Tādējādi valsts piemērotais sods ir aptuveni par 15 tūkstošiem eiro lielāks nekā visa uzņēmuma pagājušā gada peļņa.
Ko darīt autovadītājiem, kuri jau saņēmuši līgumsodus no “Park Expert”?
PTAC skaidro, ka strīda gadījumā vispirms jāvēršas tieši pie autostāvvietas operatora, iesniedzot rakstveida iebildumus. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu galīgi var atrisināt tiesā.
Turklāt patērētāji, kuri cietuši no uzņēmuma īstenotās prakses, savu interešu aizstāvībai var izmantot PTAC lēmumā ietverto argumentāciju.
Svarīgi saprast, ka uzraudzības iestādes lēmums nenozīmē visu iepriekš piemēroto līgumsodu automātisku atcelšanu. Katrs gadījums jāvērtē atsevišķi.
Tomēr tagad autovadītājiem ir papildu arguments pret līgumsodiem, kas piemēroti tikai automatizētas sistēmas darbības rezultātā, neņemot vērā faktiskos apstākļus.
“Park Expert” darbojas kopš 2019. gada. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem 40% uzņēmuma kapitāldaļu pieder Edgaram Kalējam, bet pa 30% — Zigmāram Urbānam un uzņēmumam “Elzeks”, kura īpašniece ir Aija Ansone.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.