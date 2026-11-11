Grozījumi paredz, ka 2027. gadā mēnešalgu aprēķināšanai izmantos tādas pašas bāzes mēnešalgas kā 2026. gadā. Tādējādi vispārējā bāzes mēnešalga arī nākamgad būs 1237,06 eiro, finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalga — 2378,59 eiro, elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalga — 1781,27 eiro, bet ostas valdes priekšsēdētāja bāzes mēnešalga — 1273,38 eiro.
Šīs summas izmanto, piemērojot attiecīgajam amatam likumā noteikto koeficientu. Tādējādi 2027. gadā nenotiktu automātisks mēnešalgu pieaugums, kas citādi būtu saistīts ar bāzes mēnešalgas indeksāciju.
Iesaldēšana attieksies uz visām amatpersonām un darbiniekiem, kuru mēnešalgu aprēķina, pamatojoties uz bāzes mēnešalgu, neatkarīgi no ieņemamā amata un nodarbinātības statusa. Tas attiecas arī uz augstākajām valsts amatpersonām, Saeimas un pašvaldību deputātiem, tiesnešiem un prokuroriem.
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