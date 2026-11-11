«Lidmašīna ar raķeti droši nolaidās, un tagad valstij, kas veic gaisa telpas patrulēšanas misiju, ir jāizmeklē notikušais,» pēc Nacionālās drošības komisijas sanāksmes žurnālistiem sacīja Vaikšnors.
Uz jautājumu, vai tas nozīmē, ka Itālijas iznīcinātāja raķete nav izšāvusi, Vaikšnors atbildēja, ka nevar to apstiprināt.
NATO iznīcinātāji naktī uz trešdienu divas reizes mēģināja notriekt dronu, kas bija pārkāpis Lietuvas gaisa telpu. Viena raķete netrāpīja mērķī un nokrita Biržu rajonā. Raķetes atlūzas ir atrastas un aizvestas.
Aizsardzības ministrs Roberts Kauns sacīja, ka pirms papildu informācijas sniegšanas ir jānoskaidro incidenta apstākļi. Viņš arī uzsvēra, ka tehniskās detaļas par ieročiem un NATO procedūrām nav paredzētas publiskai apspriešanai.
Aizvadītajā naktī reģionā tika konstatēti četri droni, no kuriem viens ielidoja Lietuvas gaisa telpā. Bezpilota lidaparāti, visticamāk, bija Ukrainas droni, kuru mērķis bija uzbrukt mērķiem Krievijā, bet tie bija novirzījušies no kursa.
Jau vēstīts, ka aizvadītajā naktī tika izplatīti brīdinājumi par gaisa telpas apdraudējumu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī virs Somu līča.
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