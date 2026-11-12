Diskusiju izraisīja kādas skatītājas jautājums. Sieviete pastāstīja, ka galvaspilsētas ielās nejūtas pietiekami droši. Viņasprāt, cilvēkiem ir svarīgi redzēt policistus, nevis tikai visur uzstādītas videonovērošanas kameras.
“Man nav sajūtas, ka Rīgas ielās būtu pietiekami daudz policistu,” sacīja skatītāja, pieļaujot, ka problēma saistīta ar nepietiekamu finansējumu un grūtībām piesaistīt jaunus darbiniekus.
Ruks piekrita, ka policijā pastāv personāla trūkums. Pēc viņa teiktā, gan Valsts policijas, gan pašvaldības policijas patruļu skaits ir ierobežots visos Latvijas reģionos un pilsētās, tomēr galvaspilsētā šī problēma ir īpaši aktuāla.
Vienlaikus policijas priekšnieks uzsvēra, ka drošības sajūta nav atkarīga tikai no tā, cik bieži cilvēks uz ielas redz policijas automašīnu. Apkārtējās vides uztveri ietekmē dažādi apstākļi, tostarp gadalaiks.
Īpaši izteikti iedzīvotāju satraukums pieaug rudenī un ziemā, kad agri satumst un cilvēki jūtas mazāk pasargāti.
Tomēr, pēc Ruka teiktā, policijas veikto aptauju rezultāti neliecina, ka sabiedrībā valdītu masveidīga nedrošības sajūta. Aptuveni 80% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka savas dzīvesvietas apkārtnē jūtas droši.
Valsts policijas vadītājs arī atgādināja, ka pēdējos gados dienestā īstenotas reformas, kuru mērķis ir palielināt to darbinieku skaitu, kuri strādā tieši uz ielām. Tostarp izveidota reaģējošo policijas ekipāžu sistēma, kas nodrošina operatīvu izbraukšanu uz izsaukumiem.
Turklāt ne viss likumsargu darbs ir redzams garāmgājējiem. Daļa policistu pārvietojas ar netrafarētām automašīnām, savukārt Kriminālpolicijas darbinieki nereti strādā civilajā apģērbā.
Ruks minēja arī noziedzības statistiku. Saskaņā ar 2026. gada pirmo deviņu mēnešu rezultātiem Latvijā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn samazinājies gandrīz par 7%.
Īpaši ievērojami sarucis noziedzīgo nodarījumu pret īpašumu skaits, tostarp zādzības no mājokļiem, laupīšanas un transportlīdzekļu zādzības.
Tomēr pozitīvā statistika neatrisina personāla problēmas. Policijā joprojām ir daudz neaizpildītu amata vietu.
Īpašas bažas Rukam rada valsts pārvaldes reformēšanas plāni. Viņš uztraucas, ka valsts izdevumu samazināšanas gaitā politiķi varētu vienkārši likvidēt vakantās amata vietas, nevis nodrošināt to aizpildīšanu.
Valsts policijas priekšnieka ieskatā šādi lēmumi varētu vājināt tiesībaizsardzības iestāžu spējas. Turklāt neskaidrība par turpmāko finansējumu, darbinieku skaitu un dienesta apstākļiem negatīvi ietekmē pašu policistu noskaņojumu.
“Iekšējā drošība ir jānosauc par prioritāti. Lai cilvēkiem nerastos šādi jautājumi, mums visiem kopā jāpanāk, lai mūsu dienestos būtu pietiekami daudz darbinieku,” uzsvēra Armands Ruks.
Tādējādi, neraugoties uz reģistrētās noziedzības samazināšanos, pati policija atzīst, ka tās klātbūtni ielās ierobežo darbinieku trūkums. Pagaidām nav skaidrs, vai šo problēmu izdosies atrisināt gaidāmās budžeta taupības apstākļos.
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