Kriminālprocess sākts par faktu, ka Latvijas pilsonim nodarīti nozīmīgi miesas bojājumi.
Izmeklēšanas laikā tiks noskaidroti notikuma apstākļi un vērtēta iesaistīto personu atbildība.
Jau ziņots, ka 8. oktobrī likumsargi saņēma izsaukumu uz kādu galvaspilsētas bāru Aleksandra Čaka ielā.
Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka starp diviem vīriešiem bija noticis savstarpējs konflikts un abiem ir nodarīti miesas bojājumi.
Policija noskaidroja konfliktā iesaistīto personu identitāti. Viens no strīdniekiem ir Latvijas, bet otrs Indijas pilsonis.
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