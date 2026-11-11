«CSCTelecom» drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejama datubāze ar vairāk nekā 125 miljoniem īsziņu. Pieejamie dati ir no 2022. gada oktobra līdz 2026. gada septembrim, un datubāze tika atjaunināta reāllaikā, kas nozīmē, ka uzbrucēji varēja pārtvert autentifikācijas kodus, paroļu atjaunināšanas saites un privāto informāciju vēl pirms to apskatīja īsziņas saņēmējs.
«Cybernews» pētniecības komanda septembra beigās atrada «CSCTelecom» datubāzi «ClickHouse». Tikai septembrī pakalpojums bija nosūtījis vairāk nekā trīs miljonus īsziņu.
Datubāzē bija ziņojumi no lielākajām bankām, medicīnas iestādēm, populārām iepirkšanās vietnēm, valdības organizācijām un Latvijas nacionālās ārkārtējo situāciju palīdzības tālruņa līnijas 112. Lai gan «CSCTelecom» galvenokārt darbojas Latvijā, noplūde ietekmējusi arī uzņēmumus un privātpersonas Lietuvā un Igaunijā.
Datu bāzes drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejami «CSCTelecom» klientu uzņēmumu nosaukumi, tālruņu numuri, uz kuriem tika nosūtītas ziņas, pilns īsziņas saturs, piemēram, autentifikācijas kodi, pagaidu paroles, medicīnisko testu rezultāti, rezervācijas informācija, piegādes atjauninājumi ar vārdiem un adresēm, ceļojumu rezervāciju datumi un bankas darījumu paziņojumi, kā arī metadati, piemēram, laika zīmogi, ziņojumu cenas un mobilā tīkla maršrutēšanas informācija, un reāllaika atjauninājumi, kad sistēmā tika nosūtīti jauni ziņojumi.
«Cybernews» norādīja, ka publiski bija pieejamas īsziņas no Latvijas «Swedbank» un SEB, Latvijas apdrošinātājiem «ERGO», «Compensa» un «Artea», 112 ārkārtas situāciju līnijas, mazumtirgotājiem «Porsche» Latvijā un Lietuvā, «CityBee» un «Barbora» Latvijā, «EuroCash» Lietuvā, DEPO Lietuvā un Igaunijā, «Akropolis» Latvijā un Lietuvā, IKI un «PerlasGo» Lietuvā, «Autoplius» Latvijā un Lietuvā, Lietuvas veselības aprūpes uzņēmumiem «Sypsenos akademija» un «Denticija», kā arī Latvijas nacionālās lidsabiedrības «airBaltic» visās trīs Baltijas valstīs.
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