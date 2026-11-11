KNAB informēja, ka pēdējo divu gadu laikā KNAB un Eiropas Prokuratūra (EPPO) kopumā sākuši septiņus kriminālprocesus par iespējamām prettiesiskām vienošanām starp valsts un pašvaldību slimnīcu darbiniekiem un konkrētiem medicīnas inventāra tirdzniecības un piegādes uzņēmumiem, lai šiem uzņēmumiem nodrošinātu uzvaru slimnīcu publiskajos iepirkumos.
Sāktie kriminālprocesi kopumā aptver astoņus slimnīcu iepirkumus. Starp šīm slimnīcām ir VSIA «Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca» (TOS), VSIA «Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca», SIA «Vidzemes slimnīca», SIA «Ogres rajona slimnīca», SIA «Liepājas Reģionālā slimnīca», SIA «Bauskas slimnīca» un SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca».
Sešos no septiņiem kriminālprocesiem iesaistīts viens un tas pats Latvijā reģistrēts uzņēmums, kurš specializējas medicīnas preču tirdzniecībā un piegādē. KNAB uzņēmuma nosaukumu neatklāja.
Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums «de facto» iepriekš vēstīja, ka kriminālprocesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un TOS, figurē viens un tas pats piegādātājs — «Arbor Medical korporācija». Vienlaikus «Arbor Medical korporācijas» vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas saistītas ar uzņēmumu.
KNAB ceturtdien, 12. novembrī, plkst. 10.30 biroja telpās rīkos preses konferenci par kriminālprocesu virzību.
Preses konferencē KNAB iepazīstinās arī ar Latvijas slimnīcu pretkorupcijas plānu analīzes galvenajiem secinājumiem. Tāpat tiks sniegts redzējums par iespējamiem risinājumiem slimnīcu iekšējās kontroles stiprināšanai, iepirkumos iesaistīto personu godprātības veicināšanai un korupcijas risku mazināšanai slimnīcu iepirkumos.
Preses konferencē piedalīsies KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule, KNAB Stratēģiskās analīzes nodaļas priekšniece Inta Nolle, Eiropas Prokuratūras (EPPO) prokurors Gatis Doniks un Veselības ministrijas valsts sekretāre Agnese Vaļuliene.
Jau ziņots, ka KNAB 21. maijā veicis kriminālprocesuālās darbības trijos kriminālprocesos, kas saistīti ar iespējamu Vidzemes slimnīcas, TOS un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) amatpersonu īstenotu prettiesisku vienošanos ar konkrētiem piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru četros publiskajos iepirkumos.
Lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija, iespējams, bija pielāgota konkrēto medicīnas preču piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3 679 964 eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, informēja KNAB.
Kriminālprocesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp Vidzemes slimnīcā, TOS un PSKUS.
Toreiz paziņots, ka četrām kriminālprocesos iesaistītajām personām, tostarp divām valsts amatpersonām un diviem uzņēmumu pārstāvjiem, ir tiesības uz aizstāvību.
Savukārt kriminālprocesos par iespējamām nelikumībām Liepājas Reģionālajā slimnīcā un Ogres rajona slimnīcā aizturētas septiņas amatpersonas.
Korupcijas apkarotājiem ir aizdomas, ka Liepājas Reģionālās slimnīcas un Ogres rajona slimnīcas valsts amatpersonas, iespējams, vienojušās ar vismaz diviem medicīnas preču piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru vairākos publiskajos iepirkumos.
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