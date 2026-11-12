Pēc politiķa domām, lēmumu samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai lielā mērā noteica priekšvēlēšanu gaisotne, nevis pragmatiski ekonomiskie aprēķini. Sabiedrības neapmierinātības ar cenu pieaugumu ietekmē politiķi centās demonstrēt rūpes par vēlētājiem, nepietiekami izvērtējot ilgtermiņa sekas valsts budžetam.
Vītols uzskata, ka šādi pasākumi ir populisma piemērs, kad īstermiņa politiskais efekts kļūst svarīgāks par valsts ekonomiskajām prioritātēm.
Ekonomists pievērš uzmanību tam, cik neliels ir autovadītāju faktiskais ieguvums. Ja degvielas cena svārstās no 1,50 līdz 2,20 eiro par litru, tās samazinājums par dažiem centiem situāciju būtiski nemaina.
Turklāt Latvija, tāpat kā citas Eiropas valstis, ir atkarīga no pasaules energoresursu cenu svārstībām. Nelieli nodokļu atvieglojumi nespēj pasargāt autovadītājus no pārmaiņām starptautiskajā naftas tirgū.
Savukārt valsts budžetam akcīzes nodokļa samazināšana nozīmē reālus ieņēmumu zaudējumus. Naudu, ko valsts neiegūst no degvielas pārdošanas, varētu izmantot slimnīcu, skolu un citu sabiedrībai nozīmīgu vajadzību finansēšanai.
Vītola ieskatā šāds līdzekļu izlietojums būtu daudz lietderīgāks nekā plaša atbalsta pasākuma turpināšana, kas katram atsevišķam autovadītājam sniedz salīdzinoši nelielu ietaupījumu.
Zīmīgi, ka pret nodokļa atvieglojuma pagarināšanu iebilst ne tikai Saeimas deputāts no “Apvienotā saraksta”, bet arī finanšu ministra padomnieks. Viņa nostāja liecina, ka jautājums par samazinātā akcīzes nodokļa saglabāšanu varētu kļūt par vienu no diskusiju tematiem, veidojot valsts budžeta politiku.
Vītols šādu nodokļu atvieglojumu turpināšanu vērtē kā fiskāli nepareizu un bezatbildīgu politiku.
Tādējādi pagaidām nav runas par pieņemtu lēmumu paaugstināt akcīzes nodokli. Tomēr deputāts atklāti ierosina nepagarināt pašreizējo nodokļa samazinājumu, uzskatot, ka valstij būtu jākoncentrējas uz svarīgāku vajadzību finansēšanu, nevis jācenšas kompensēt autovadītājiem dažus centus par katru degvielas litru.
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